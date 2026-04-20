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Astrologia

Plantas da sorte: 5 opções para colocar no trabalho e atrair prosperidade

Além de trazerem vida e beleza, elas ajudam a equilibrar a energia do ambiente
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 20 de Abril de 2026 às 17:53

Incluir plantas no ambiente de trabalho pode fazer toda a diferença na forma como você se sente, produz e até atrai oportunidades (Imagem: JLco Julia Amaral | Shutterstock)
Incluir plantas no ambiente de trabalho pode fazer toda a diferença na forma como você se sente, produz e até atrai oportunidades Crédito: Imagem: JLco Julia Amaral | Shutterstock
O ambiente de trabalho vai muito além do físico — ele também carrega energia. Pequenos elementos podem fazer toda a diferença na forma como você se sente, produz e até atrai oportunidades. As plantas, além de trazerem vida e beleza, ajudam a equilibrar o ambiente e ativar a energia da prosperidade.
A seguir, confira algumas plantas ideais para ter por perto no trabalho!

1. Jiboia

A jiboia ajuda a purificar o ambiente e está associada à prosperidade e ao crescimento contínuo (Imagem: KeongDaGreat | Shutterstock)
A jiboia ajuda a purificar o ambiente e está associada à prosperidade e ao crescimento contínuo Crédito: Imagem: KeongDaGreat | Shutterstock
A jiboia é uma das plantas mais populares quando o assunto é energia positiva. Fácil de cuidar, ela ajuda a purificar o ambiente e está associada à prosperidade e ao crescimento contínuo. Seu formato pendente simboliza expansão e fluxo — perfeito para destravar caminhos profissionais. Onde colocar: próxima à mesa ou em prateleiras.

2. Dinheiro-em-penca

A dinheiro-em-penca é ideal para quem quer crescimento nos ganhos e novas oportunidades no trabalho (Imagem: Bernadus Widaryanto | Shutterstock)
A dinheiro-em-penca é ideal para quem quer crescimento nos ganhos e novas oportunidades no trabalho Crédito: Imagem: Bernadus Widaryanto | Shutterstock
O próprio nome já entrega: essa planta é conhecida por atrair abundância financeira. Com folhas pequenas e delicadas, ela simboliza multiplicação — ideal para quem quer crescimento nos ganhos e novas oportunidades no trabalho. Coloque perto do computador ou na entrada do ambiente.

3. Lírio-da-paz

O lírio-da-paz é ótimo para equilibrar ambientes carregados (Imagem: New Africa | Shutterstock)
O lírio-da-paz é ótimo para equilibrar ambientes carregados Crédito: Imagem: New Africa | Shutterstock
Elegante e potente energeticamente, o lírio-da-paz é ótimo para equilibrar ambientes carregados. Ele ajuda a neutralizar tensões, trazendo mais harmonia — o que favorece decisões mais claras e relações profissionais mais saudáveis. Onde colocar: em cima da mesa ou em um canto estratégico do ambiente.

4. Cactos

Os cactos ajudam a afastar inveja, negatividade e energias densas (Imagem: Yanya | Shutterstock)
Os cactos ajudam a afastar inveja, negatividade e energias densas Crédito: Imagem: Yanya | Shutterstock
Apesar de simples, os cactos são grandes protetores energéticos. Eles ajudam a afastar inveja, negatividade e energias densas — algo essencial em ambientes corporativos. Além disso, exigem pouca manutenção. Coloque próximo ao computador ou em mesas de trabalho.

5. Alecrim

O alecrim estimula a mente, melhora a concentração e ainda ajuda a atrair boas oportunidades profissionais (Imagem: PawelKacperek | Shutterstock)
O alecrim estimula a mente, melhora a concentração e ainda ajuda a atrair boas oportunidades profissionais Crédito: Imagem: PawelKacperek | Shutterstock
O alecrim vai além da cozinha — é uma erva poderosa para foco, clareza mental e prosperidade . Ele estimula a mente, melhora a concentração e ainda ajuda a atrair boas oportunidades profissionais. Onde colocar: na mesa ou próximo às janelas com boa iluminação.
Por Viviane Pettersen
Imagem Edicase Brasil
Crédito:
Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas — em constante construção — por meio de diferentes conteúdos.

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