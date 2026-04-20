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Gato tigrado: 6 raças que se destacam pela pelagem 

Conheça felinos com padrões marcantes que combinam beleza selvagem com personalidade cativante
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 20 de Abril de 2026 às 17:53

Gatos com pelagem tigrada chamam atenção por seu visual marcante e elegante (Imagem: Xyo | Shutterstock)
Gatos com pelagem tigrada chamam atenção por seu visual marcante e elegante Crédito: Imagem: Xyo | Shutterstock
Os gatos estão entre os animais de estimação mais populares do mundo e apresentam uma enorme diversidade de cores, padrões e características físicas. Entre essas variações, a pelagem tigrada — também chamada de “tabby” — chama atenção por seu visual marcante, que remete aos felinos selvagens e reforça o aspecto elegante desses animais.
Esse tipo de pelageméumpadrão genético bastante comum entre os gatos domésticos. Ele é resultado da expressão de genes que determinam listras, manchas ou espirais no pelo, muitas vezes acompanhados de um “M” característico na testa. Além da estética, esse padrão também está ligado à herança evolutiva dos felinos, ajudando na camuflagem na natureza.
A seguir, conheça raças que frequentemente apresentama pelagem tigrada!

1. Mainecoon

A pelagem densa e resistente ao frio do maine coon frequentemente apresenta padrões tigrados bem definidos (Imagem: photosbelkina | Shutterstock)
A pelagem densa e resistente ao frio do maine coon frequentemente apresenta padrões tigrados bem definidos Crédito: Imagem: photosbelkina | Shutterstock
Originário dos Estados Unidos, o mainecoon é uma das maiores raças de gatos domésticos do mundo. Seu porte robusto, com corpo musculoso e cauda longa e volumosa, chama atenção à primeira vista. A pelagem é densa, resistente ao frio e frequentemente apresenta padrões tigrados bem definidos. No comportamento, é um gato sociável, inteligente e bastante afetuoso com o tutor.

2. Americanshorthair

O padrão tigrado prateado é um dos mais populares da raça american shorthair (Imagem: Lalandrew | Shutterstock)
O padrão tigrado prateado é um dos mais populares da raça american shorthair Crédito: Imagem: Lalandrew | Shutterstock
Oamericanshorthairsurgiu nos Estados Unidos e é conhecido por sua resistência e facilidade de adaptação. De porte médio, possui corpo forte e pelagem curta, sendo o padrão tigrado prateado um dos mais populares da raça. Esse gato tem personalidade equilibrada: é independente, mas também aprecia a companhia do tutor. Costuma ser tranquiloe apresenta boa saúde geral.

3.Toyger

A pelagem do toyger apresenta listras marcantes e bem alinhadas (Imagem: Kutikova Ekaterina | Shutterstock)
A pelagem do toyger apresenta listras marcantes e bem alinhadas Crédito: Imagem: Kutikova Ekaterina | Shutterstock
Otoygerfoi desenvolvido com o objetivo de se parecer com um tigre em miniatura. Sua pelagem apresenta listras marcantes e bem alinhadas, lembrando o padrão dos grandes felinos. De porte médio, possui corpo musculoso e aparência exótica. Apesar disso, seu comportamento é dócil e amigável. É um gato sociável, que gosta da presença do tutor e se adapta bem à vida em família.

4. Siberiano

A pelagem tigrada do siberiano destaca ainda mais sua beleza natural (Imagem: Eric Isselee | Shutterstock)
A pelagem tigrada do siberiano destaca ainda mais sua beleza natural Crédito: Imagem: Eric Isselee | Shutterstock
Originário da Rússia, osiberiano é um gato de porte médio a grande, adaptado a climas frios. Sua pelagem longa e espessa frequentemente apresenta padrões tigrados, que destacam ainda mais sua beleza natural. É um gato forte, ágil e bastante resistente. No comportamento, costuma ser carinhoso, sociável e equilibrado, formando laços próximos com o tutor.

5. Scottishfold

A pelagem doscottishfoldpode apresentar o padrão tigrado em diferentes cores (Imagem: Caftor | Shutterstock)
A pelagem doscottishfoldpode apresentar o padrão tigrado em diferentes cores Crédito: Imagem: Caftor | Shutterstock
Oscottishfoldé facilmente reconhecido pelas orelhas dobradas para frente, resultado de uma mutação genética. De porte médio, possui corpo arredondado e aparência bastante cativante. Sua pelagem pode apresentar o padrão tigrado em diferentes cores. No comportamento, é um gato tranquilo, afetuoso e que aprecia a companhia do tutor.

6. Europeucomum

O gato europeu comum apresenta grande variedade de cores e padrões, sendo o tigrado um dos mais frequentes (Imagem: Eliasmrtnez | Shutterstock)
O gato europeu comum apresenta grande variedade de cores e padrões, sendo o tigrado um dos mais frequentes Crédito: Imagem: Eliasmrtnez | Shutterstock
Oeuropeu comum é uma das bases dos gatos domésticos atuais e apresenta grande variedade de cores e padrões, sendo o tigrado um dos mais frequentes. De porte médio, tem corpo equilibrado e pelagem curta. É conhecido por sua resistência, independência e inteligência. No dia a dia, costuma ser ativo e curioso, mas também aprecia momentos de descanso ao lado do tutor.

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