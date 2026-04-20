Gato tigrado: 6 raças que se destacam pela pelagem 

Gatos com pelagem tigrada chamam atenção por seu visual marcante e elegante Crédito: Imagem: Xyo | Shutterstock

Os gatos estão entre os animais de estimação mais populares do mundo e apresentam uma enorme diversidade de cores, padrões e características físicas. Entre essas variações, a pelagem tigrada — também chamada de “tabby” — chama atenção por seu visual marcante, que remete aos felinos selvagens e reforça o aspecto elegante desses animais.

Esse tipo de pelageméumpadrão genético bastante comum entre os gatos domésticos. Ele é resultado da expressão de genes que determinam listras, manchas ou espirais no pelo, muitas vezes acompanhados de um “M” característico na testa. Além da estética, esse padrão também está ligado à herança evolutiva dos felinos, ajudando na camuflagem na natureza.

A seguir, conheça raças que frequentemente apresentama pelagem tigrada!

1. Mainecoon

A pelagem densa e resistente ao frio do maine coon frequentemente apresenta padrões tigrados bem definidos Crédito: Imagem: photosbelkina | Shutterstock

Originário dos Estados Unidos, o mainecoon é uma das maiores raças de gatos domésticos do mundo. Seu porte robusto, com corpo musculoso e cauda longa e volumosa, chama atenção à primeira vista. A pelagem é densa, resistente ao frio e frequentemente apresenta padrões tigrados bem definidos. No comportamento, é um gato sociável, inteligente e bastante afetuoso com o tutor.

2. Americanshorthair

O padrão tigrado prateado é um dos mais populares da raça american shorthair Crédito: Imagem: Lalandrew | Shutterstock

Oamericanshorthairsurgiu nos Estados Unidos e é conhecido por sua resistência e facilidade de adaptação. De porte médio, possui corpo forte e pelagem curta, sendo o padrão tigrado prateado um dos mais populares da raça. Esse gato tem personalidade equilibrada: é independente, mas também aprecia a companhia do tutor. Costuma ser tranquiloe apresenta boa saúde geral.

3.Toyger

A pelagem do toyger apresenta listras marcantes e bem alinhadas Crédito: Imagem: Kutikova Ekaterina | Shutterstock

Otoygerfoi desenvolvido com o objetivo de se parecer com um tigre em miniatura. Sua pelagem apresenta listras marcantes e bem alinhadas, lembrando o padrão dos grandes felinos. De porte médio, possui corpo musculoso e aparência exótica. Apesar disso, seu comportamento é dócil e amigável. É um gato sociável, que gosta da presença do tutor e se adapta bem à vida em família.

4. Siberiano

A pelagem tigrada do siberiano destaca ainda mais sua beleza natural Crédito: Imagem: Eric Isselee | Shutterstock

Originário da Rússia, osiberiano é um gato de porte médio a grande, adaptado a climas frios. Sua pelagem longa e espessa frequentemente apresenta padrões tigrados, que destacam ainda mais sua beleza natural. É um gato forte, ágil e bastante resistente. No comportamento, costuma ser carinhoso, sociável e equilibrado, formando laços próximos com o tutor.

5. Scottishfold

A pelagem doscottishfoldpode apresentar o padrão tigrado em diferentes cores Crédito: Imagem: Caftor | Shutterstock

Oscottishfoldé facilmente reconhecido pelas orelhas dobradas para frente, resultado de uma mutação genética. De porte médio, possui corpo arredondado e aparência bastante cativante. Sua pelagem pode apresentar o padrão tigrado em diferentes cores. No comportamento, é um gato tranquilo, afetuoso e que aprecia a companhia do tutor.

6. Europeucomum

O gato europeu comum apresenta grande variedade de cores e padrões, sendo o tigrado um dos mais frequentes Crédito: Imagem: Eliasmrtnez | Shutterstock