Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Bombeiros vão usar carros de luxo para treinar funcionários da Mercedes

Veículos foram doados pela montadora de origem alemã à corporação, que vai ensinar técnicas de desencarceramento de vítimas e combate a incêndio veicular

Públicado em 

31 jan 2024 às 03:15
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Veículos da Mercedes no quartel dos bombeiros em Vitória
Veículos da Mercedes no quartel dos bombeiros em Vitória Crédito: Corpo de Bombeiros
Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo recebeu três carros de luxo da Mercedes-Benz para treinar funcionários da empresa nas técnicas de desencarceramento de vítimas e combate a incêndio veicular.
Segundo a corporação, que assinou um termo de cooperação mútua com a montadora de origem alemã, os veículos, tecnicamente, são considerados carcaças, ou seja, foram baixados pela própria empresa - têm toda a funcionalidade veicular, mas não podem circular pelas cidades.
O treinamento dos funcionários da Mercedes tem o objetivo de prepará-los para eventuais acidentes e é uma prerrogativa do Corpo de Bombeiros Militar, órgão que tem a competência técnica necessária para fornecer este tipo de instrução. Ao todo, foram doados cinco veículos para o CBMES, incluindo uma van e dois veículos blindados.
“Cabe destacar que os protocolos de desencarceramento e resgate veicular utilizados pelo CBMES não trazem diferenciação baseada em modelo ou marca de veículo. As técnicas são universais e os bombeiros passam por constante aprimoramento, como forma de fornecer sempre o melhor atendimento à sociedade capixaba”, diz nota da corporação enviada à coluna.
Ainda nos termos do acordo de cooperação, a Mercedes fornecerá uma palestra aos militares do CBMES sobre veículos elétricos, esclarecendo detalhes sobre o funcionamento, a dinâmica e as particularidades da mecânica desse carro. A palestra subsidiará os militares para possíveis ocorrências com esse tipo de veículo, que entrou recentemente no mercado e está se popularizando rapidamente.
O planejamento prevê que os treinamentos com os carros da Mercedes sejam realizados em maio, no mês em que o Corpo de Bombeiros Militar realiza diversas atividades alusivas ao Maio Amarelo, campanha de conscientização sobre acidentes no trânsito que ocorre todo ano. Entretanto, a data ainda não foi confirmada pela empresa, que não vai pagar nada pelo treinamento dos bombeiros.

LEIA MAIS NA COLUNA LEONEL XIMENES

Com Covid pela 3ª vez, Casagrande não sabe se vai ao Sambão

Passarinho curioso se exibe para câmera de monitoramento da BR-101

Ex-marqueteiro de Manato é contratado por João Coser em Vitória

Pastor que inovou igreja na Praia da Costa comemora 48 anos de ministério

Projeto isenta idoso de pagar renovação de carteira de motorista no ES

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Bombeiros veículos Mercedes-Benz
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Dia Mundial do Parkinson: conheça sinais que ajudam a identificar a doença precocemente
Imagem de destaque
Acidente com 4 veículos mata uma pessoa na Rodovia Serafim Derenzi
Imagem de destaque
Chuva de 180 mm alaga bairros e deixa estragos em Mucurici

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados