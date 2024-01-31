Bombeiros vão usar carros de luxo para treinar funcionários da Mercedes

Veículos da Mercedes no quartel dos bombeiros em Vitória Crédito: Corpo de Bombeiros

Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo recebeu três carros de luxo da Mercedes-Benz para treinar funcionários da empresa nas técnicas de desencarceramento de vítimas e combate a incêndio veicular.

Segundo a corporação, que assinou um termo de cooperação mútua com a montadora de origem alemã, os veículos, tecnicamente, são considerados carcaças, ou seja, foram baixados pela própria empresa - têm toda a funcionalidade veicular, mas não podem circular pelas cidades.

O treinamento dos funcionários da Mercedes tem o objetivo de prepará-los para eventuais acidentes e é uma prerrogativa do Corpo de Bombeiros Militar, órgão que tem a competência técnica necessária para fornecer este tipo de instrução. Ao todo, foram doados cinco veículos para o CBMES, incluindo uma van e dois veículos blindados.

“Cabe destacar que os protocolos de desencarceramento e resgate veicular utilizados pelo CBMES não trazem diferenciação baseada em modelo ou marca de veículo. As técnicas são universais e os bombeiros passam por constante aprimoramento, como forma de fornecer sempre o melhor atendimento à sociedade capixaba”, diz nota da corporação enviada à coluna.

Ainda nos termos do acordo de cooperação, a Mercedes fornecerá uma palestra aos militares do CBMES sobre veículos elétricos, esclarecendo detalhes sobre o funcionamento, a dinâmica e as particularidades da mecânica desse carro. A palestra subsidiará os militares para possíveis ocorrências com esse tipo de veículo, que entrou recentemente no mercado e está se popularizando rapidamente.