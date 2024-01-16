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Leonel Ximenes

Projeto isenta idoso de pagar renovação de carteira de motorista no ES

A partir dos 70 anos de idade, condutor tem que renovar CNH a cada três anos

Públicado em 

16 jan 2024 às 15:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Motorista de carro ao volante
Projeto não contempla os motoristas idosos que tenham sido condenados, sem chance de recurso, por crimes na condução do veículo ou ainda que tenham recebido penalidade de cassação de CNH Crédito: Reprodução
A deputada estadual Raquel Lessa (PP) apresentou um projeto de lei que concede aos motoristas com mais de 70 anos de idade a isenção do pagamento de taxas estaduais relativas à renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).
A isenção inclui o pagamento de exames médicos exigidos para a renovação, mas não poderá ser concedida aos motoristas que tenham sido condenados, sem chance de recurso, por crimes na condução do veículo ou ainda que tenham recebido penalidade de cassação de CNH.
Na justificativa da matéria, a parlamentar lembra que, a partir dos 70 anos de idade, o motorista é obrigado a renovar a carteira de motorista a cada três anos, gerando mais custo para os idosos.
“Para as pessoas idosas de baixa renda e que gastam boa parte dos seus recursos financeiros com a aquisição de medicamentos, é um custo alto”, defende Lessa no texto da proposta. “O custo dos exames exigidos pelo Código de Trânsito Brasileiro aliado à emissão de novos documentos pesa no bolso dos cidadãos idosos”, acrescenta.
Após o recesso da Assembleia Legislativa, o Projeto de Lei (PL) 1.008/2023 será analisado pelas comissões de Justiça, Mobilidade Urbana e Finanças.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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