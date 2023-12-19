Três a cada cinco mortos no trânsito do ES têm menos de 45 anos

Acidente entre caminhão e carro mata duas pessoas na BR 101 em Guarapari, em março de 2023 Crédito: Leitor | A Gazeta

Um triste dado revela como os acidentes nas estradas, avenidas e ruas tiram precocemente a vida no Espírito Santo . Segundo informações do Observatório do Trânsito, de janeiro a outubro, três a cada cinco mortos nas vias públicas tinham menos de 45 anos de idade.

Ao todo, os 10 meses acumularam 674 mortes. Desse total, 18% dos óbitos foram de pessoas com idades entre 35 e 44 anos; 20%, de 25 a 34; 18%, de 15 a 24; e 3%, de até 14 anos.

Para o advogado especialista em Direito do Trânsito Fábio Marçal, algumas condicionantes explicam o porquê desta efemeridade.

“Vemos pessoas que estão expostas no dia a dia do trabalho, algumas delas usando motocicletas e sem habilitação. E infelizmente essa maioria das vítimas é de homens. O Observatório nos mostra que 82% dos mortos eram do sexo masculino”, observou o jurista.

Segundo Marçal, além da conservação e sinalização das vias, um fator que pode ajudar – e muito – a preservar vidas é a educação no trânsito desde cedo nas escolas.

“Existe norma no Código de Trânsito que determina que a legislação seja matéria curricular dos adolescentes já nas escolas, mas isso não vem acontecendo”, lamenta.