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Leonel Ximenes

Três a cada cinco mortos no trânsito do ES têm menos de 45 anos

Nos dez primeiros meses do ano foram registrados 674 acidentes fatais no Estado

Publicado em 19 de Dezembro de 2023 às 03:11

Públicado em 

19 dez 2023 às 03:11
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes Leonel Ximenes
Acidente entre caminhão e carro mata duas pessoas na BR 101 em Guarapari
Acidente entre caminhão e carro mata duas pessoas na BR 101 em Guarapari, em março de 2023 Crédito: Leitor | A Gazeta
Um triste dado revela como os acidentes nas estradas, avenidas e ruas tiram precocemente a vida no Espírito Santo. Segundo informações do Observatório do Trânsito, de janeiro a outubro, três a cada cinco mortos nas vias públicas tinham menos de 45 anos de idade.
Ao todo, os 10 meses acumularam 674 mortes. Desse total, 18% dos óbitos foram de pessoas com idades entre 35 e 44 anos; 20%, de 25 a 34; 18%, de 15 a 24; e 3%, de até 14 anos.
Para o advogado especialista em Direito do Trânsito Fábio Marçal, algumas condicionantes explicam o porquê desta efemeridade.
“Vemos pessoas que estão expostas no dia a dia do trabalho, algumas delas usando motocicletas e sem habilitação. E infelizmente essa maioria das vítimas é de homens. O Observatório nos mostra que 82% dos mortos eram do sexo masculino”, observou o jurista.

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Segundo Marçal, além da conservação e sinalização das vias, um fator que pode ajudar – e muito – a preservar vidas é a educação no trânsito desde cedo nas escolas.
“Existe norma no Código de Trânsito que determina que a legislação seja matéria curricular dos adolescentes já nas escolas, mas isso não vem acontecendo”, lamenta.
Portanto, obedecer à legislação é fundamental, especialmente em momentos nos quais as estradas ficam cheias, como na época do Natal e do Ano-Novo.
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Leonel Ximenes

Leonel Ximenes Leonel Ximenes

Iniciou sua história em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De lá para cá, acumula passagens pelas editorias de Polícia, Política, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Também atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 é colunista. É formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo.

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