Com Covid pela 3ª vez, Casagrande não sabe se vai ao Sambão

Contaminado pela Covid-19 pela terceira vez
, o governador Renato Casagrande (PSB) fará dois testes, nesta sexta (2) e sábado (3), para saber se poderá participar da festa do carnaval capixaba no Sambão do Povo, neste fim de semana.
“Vou testar novamente sexta e sábado para saber se poderei ir”, disse o governador à coluna minutos depois de anunciar que ficará isolado e cumprirá as agendas oficiais de forma remota, de acordo com o protocolo médico para essa doença viral.
Tradicionalmente Casagrande participa dos desfiles na sexta (grupo de acesso) e no sábado (grupo especial). No sábado, o governador e o prefeito de Vitória recebem simbolicamente as chaves da cidade da família real do carnaval.
Para o próximo fim de semana, a expectativa, mais uma vez, é de convivência harmônica entre prefeito e governador. Tomara que esse vírus chato não atrapalhe a festa democrática.