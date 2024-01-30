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Leonel Ximenes

Com Covid pela 3ª vez, Casagrande não sabe se vai ao Sambão

Governador, tradicionalmente, participa ativamente da festa do carnaval capixaba

Públicado em 

30 jan 2024 às 10:30
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Governador Renato Casagrande foi ao Sambão conferir desfiles das escolas do grupo A
Governador Renato Casagrande no Sambão do Povo Crédito: Alberto Borém
Contaminado pela Covid-19 pela terceira vez, o governador Renato Casagrande (PSB) fará dois testes, nesta sexta (2) e sábado (3), para saber se poderá participar da festa do carnaval capixaba no Sambão do Povo, neste fim de semana.
“Vou testar novamente sexta e sábado para saber se poderei ir”, disse o governador à coluna minutos depois de anunciar que ficará isolado e cumprirá as agendas oficiais de forma remota, de acordo com o protocolo médico para essa doença viral.
Tradicionalmente Casagrande participa dos desfiles na sexta (grupo de acesso) e no sábado (grupo especial). No sábado, o governador e o prefeito de Vitória recebem simbolicamente as chaves da cidade da família real do carnaval.
O anúncio do governador que está com Covid-19
O anúncio do governador que está com Covid-19 Crédito: Reprodução do X
No ano passado, Casagrande e o prefeito Lorenzo Pazolini Republicanos), em ritmo de harmonia, chegaram a posar juntos para fotos na passarela do samba. Em 2022, entretanto, os dois gestores mal se olharam.
Para o próximo fim de semana, a expectativa, mais uma vez, é de convivência harmônica entre prefeito e governador. Tomara que esse vírus chato não atrapalhe a festa democrática.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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