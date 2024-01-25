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Leonel Ximenes

Duas novas espécies de aves são registradas pela 1ª vez no ES

Como essas descobertas, o Espírito Santo alcança 672 espécies inscritas na plataforma Wikiaves

Públicado em 

25 jan 2024 às 03:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Codorna-amarela (Nothura maculosa) avistada no dia 17 de janeiro em Marataízes
Codorna-amarela (Nothura maculosa) avistada no dia 17 de janeiro em Marataízes Crédito: Rafael Gonçalves/Wikiaves
O ano começou promissor para os observadores de aves, que registraram duas novas espécies no Espírito Santo. No dia 12, o jovem Maicky Ventura da Comunidade Quilombola de Monte Alegre registrou na Plataforma Wikiaves, em Cachoeiro de Itapemirim, a espécie Myiopagis viridicata, popularmente conhecida como Guaracava-de-crista-alaranjada.
O segundo registro foi feito em Marataízes pelo estudante Rafael Gonçalves Silva da espécie Codorna-amarela (Nothura maculosa) no dia 17. "Foi um encontro muito inesperado, eu e meu pai íamos ao local sem a certeza de qual ave era, mas quando chegamos e nos deparamos com uma fartura de indivíduos dessa espécie foi um momento de extrema felicidade", conta o observador.
Mas ele faz uma ressalva: não foi tarefa fácil fotografar a codorna. "Não foi um registro fácil de ser feito, eu estava agachado esperando uma oportunidade em que ela parasse de correr na minha frente e desse para fazer a foto. De repente, percebo que o bichinho tinha parado justamente na reta da minha lente, onde ficou me olhando por uns 15 segundos e consegui fazer a foto."
"Quando eu e meu pai confirmamos que era a codorna amarela, ficamos sem acreditar e em êxtase por poder contribuir positivamente para o número de aves do Estado."
Rafael Gonçalves Silva - Estudante que fotografou e registrou a Codorna-amarela em Marataízes
Como essas duas descobertas, o Espírito Santo alcança 672 espécies registradas na plataforma Wikiaves, referência nacional em aves, e se mantém na 15ª posição no ranking dos Estados com mais espécies registradas.
Para Régis Silotti, diretor do Clube de Observadores de Aves do ES (COA-ES), há muito ainda a ser descoberto no ES: “Os registros das novas espécies para o Espírito Santo demonstram que o Estado tem muitas espécies a serem registradas na plataforma Wikiaves, pois estamos muito atrás de nossos vizinhos Minas, Bahia e Rio de Janeiro, com 823, 780 e 722 espécies respectivamente”.
Guaracava-de-crista-alaranjada fotografada em Cachoeiro de Itapemirim
Guaracava-de-crista-alaranjada fotografada em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Maicky Ventura/Wikiaves
“O interessante é que os novos registros foram feitos por jovens que encontram na observação de aves uma forma de se conectar com a natureza e a praticar a ciência cidadã", analisa Victor Biasutti, presidente do COA-ES.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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