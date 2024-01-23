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Leonel Ximenes

Ex-marqueteiro de Manato é contratado por João Coser em Vitória

Do bolsonarismo ao PT: jornalista vai comandar a estratégia de comunicação da campanha eleitoral do pré-candidato a prefeito

Públicado em 

23 jan 2024 às 03:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Carreiro:
Carreiro: "Vamos surpreender o morador de Vitória com uma campanha muito vibrante e bem posicionada" Crédito: Divulgação
O jornalista Fernando Carreiro, responsável por levar o bolsonarista Carlos Manato (PL) ao segundo turno na eleição para o governo do Estado em 2022, foi contratado pelo petista João Coser, pré-candidato a prefeito de Vitória. A coluna recebeu a informação de uma fonte e confirmou com o próprio marqueteiro. “Começamos um ‘namoro’ no meio do ano passado e deu em casamento algumas semanas antes de findar 2023. Deu match!”, brinca.
Carreiro não revela a estratégia que deve usar na campanha contra o atual prefeito, Lorenzo Pazolini (Republicanos), mas adianta que, bem a seu estilo, pretende romper alguns paradigmas e criar novos conceitos. “Eu já desenhei alguns novos produtos, tanto para o ambiente digital quanto para as mídias tradicionais, e que serão apresentados com discurso e plástica modernos. O morador de Vitória é exigente e merece uma campanha bonita e propositiva.”
Sobre o novo cliente, Fernando Carreiro é só elogios: “João não é um cosplayer (abreviação de “costume player”, que da tradução livre do inglês significa “personagem”) como tantos outros que temos visto na política, sobretudo em tempos de motosserras em punho e ‘’rambos’ da segurança pública. João é um quadro altamente preparado, uma figura humana excepcional, além de ser um homem público com um perfil muito peculiar: é exigente, experiente, dedicado, disciplinado e tem uma cabeça atualizada!”, elogia.
Na campanha ao governo do Estado, o marqueteiro — que refuta essa nomenclatura e prefere ser chamado de “jornalista” — criou o programa “Na Cozinha do Manato”, feito exclusivamente para o YouTube. O candidato, conhecido cozinheiro amador, de avental, entrevistava personalidades e cidadãos comuns enquanto preparava um prato para os convidados e debatia temas urgentes das cidades.
Carreiro foi o criador da imagem de “Manato Paz e Amor”, que afastou o candidato do radicalismo da extrema direita, o que, para Carreiro, foi o segredo para que ele chegasse ao segundo turno.

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“A onda bolsonarista, por si, não seria capaz de alçar Manato ao segundo turno. Prova disso é que Bolsonaro venceu no Espírito Santo, no primeiro e no segundo turnos, mas Manato não levou a eleição”, avalia Carreiro, que não participou da segunda etapa daquela campanha, como publicou a coluna em primeira mão à época.
O jornalista enxerga alguma proximidade entre as campanhas, embora estejam em polos completamente opostos. “João tem um perfil distinto do de Manato, e embora os tempos e os pleitos sejam outros, as duas campanhas guardam algumas similaridades no campo estratégico e que devo explorar. O que posso dizer é que vamos surpreender o morador de Vitória com uma campanha muito vibrante e bem posicionada”, adiantou.
Sobre ter trabalhado para a direita em uma eleição e na seguinte ser contratado por um partido de esquerda, Carreiro sintetizou: “Eu entendo como o reconhecimento de um bom trabalho em uma eleição”.

JORNALISTA ABRIU EMPRESA EM PORTUGAL

Fernando Carreiro, 39 anos, atua no mercado de marketing político há 19 e já coordenou quase 50 campanhas eleitorais de figuras políticas do Espírito Santo, de Minas Gerais, da Bahia e de São Paulo. Há um ano e meio abriu em Portugal uma divisão de sua empresa, Fernando Carreiro Imagem Comunicação Inteligência.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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