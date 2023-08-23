Copiou Bolsonaro? Manato também faz harmonização dental

Manato tem passado por processo de reposicionamento estético de imagem: ele perdeu 21 quilos após as eleições de 2022. O ex-deputado também já havia feito implante capilar há dois anos, a pedido de seu marketing político, procedimento registrado à época pela Coluna Leonel Ximenes.
O ex-deputado também aproveitou, após as eleições, para trabalhar em outros investimentos e abriu um cerimonial chique em Pedra Azul, cujo espaço oferece estadia e diversos outros confortos a uns poucos privilegiados.
"Investir em um novo empreendimento foi uma meta conquistada após a disputa eleitoral. Mas a campanha, que nos consome muito e exige dedicação diária e ininterrupta, me levou a cuidar da saúde e me preparar esteticamente para novos desafios", contou Manato.
Em resumo: Manato = Bolsonaro. Mas sem Pix.