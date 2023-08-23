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Leonel Ximenes

Copiou Bolsonaro? Manato também faz harmonização dental

Ex-deputado federal fez o procedimento no mesmo dia (21 de agosto) em que o ex-presidente se submeteu à técnica para ter novo visual

Públicado em 

23 ago 2023 às 15:30
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Manato antes e depois da harmonização dental
Manato antes e depois da harmonização dental Crédito: Divulgação
O médico e ex-deputado federal Carlos Manato (PL) também tem cuidado da imagem e da saúde, assim como surpreendeu a todos esta semana o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Coincidentemente, Manato fez harmonização dental no mesmo dia (21 de agosto) em que Bolsonaro apareceu, no Instagram do odontologista Rildo Lasmar, com suas novas lentes dentárias que viralizaram nas redes sociais.
Manato tem passado por processo de reposicionamento estético de imagem: ele perdeu 21 quilos após as eleições de 2022. O ex-deputado também já havia feito implante capilar há dois anos, a pedido de seu marketing político, procedimento registrado à época pela Coluna Leonel Ximenes.
Na eleição do ano passado, Manato chegou ao segundo turno da disputa ao governo do ES contra o governador Renato Casagrande (PSB), confronto (segundo turno) que não acontecia há 28 anos em terras capixabas.

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O ex-deputado também aproveitou, após as eleições, para trabalhar em outros investimentos e abriu um cerimonial chique em Pedra Azul, cujo espaço oferece estadia e diversos outros confortos a uns poucos privilegiados.
O novo visual de Bolsonaro após a harmonização dental
O novo visual de Bolsonaro após a harmonização dental Crédito: Divulgação
"Investir em um novo empreendimento foi uma meta conquistada após a disputa eleitoral. Mas a campanha, que nos consome muito e exige dedicação diária e ininterrupta, me levou a cuidar da saúde e me preparar esteticamente para novos desafios", contou Manato.
Em resumo: Manato = Bolsonaro. Mas sem Pix.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua história em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De lá para cá, acumula passagens pelas editorias de Polícia, Política, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Também atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 é colunista. É formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo.

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