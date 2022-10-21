Ex-marqueteiro de Manato vai abrir empresa internacional em Portugal

Fernando Carreiro foi responsável por 48 campanhas eleitorais de figuras políticas do ES e de outros Estados, como São Paulo, Bahia e Minas Crédito: Álbum pessoal

O jornalista Fernando Carreiro, um dos responsáveis por levar o candidato a governador Manato (PL) ao segundo turno nas eleições deste ano, rompendo um jejum de quase 30 anos sem um segundo tempo eleitoral no Espírito Santo, vai abrir uma divisão internacional de sua empresa em Portugal.

O marqueteiro viaja para a Europa no próximo mês para acertar os últimos detalhes. Segundo ele, será a primeira empresa de marketing político originalmente capixaba a se expandir para fora do Brasil.

“Estamos estudando o mercado português há quase um ano. Há alguns meses, demos entrada nos pedidos de visto e licenças para operar em Portugal. O mercado de marketing político europeu guarda diferenças com o do Brasil. Aqui, nossas campanhas têm um quê de novelização, investem mais na emoção e tem o foco nas pessoas. Quero levar essa experiência para Portugal”, explica Carreiro.

No Brasil, a Fernando Carreiro Imagem Comunicação Inteligência, com nove anos de mercado, foi responsável por 48 campanhas eleitorais de figuras políticas do Espírito Santo e de outros Estados, como São Paulo, Bahia e Minas Gerais, além de ter coordenado campanhas de entidades privadas como Unimed-Vitória , CRM-ES, OAB-ES, Associação dos Oficiais Militares e Amunes.

“A ideia é começar a funcionar já no início de 2023, com a instalação de uma unidade física. Meu sócio e diretor de Operações da empresa, Fabrizio Gutiérrez, que é mexicano, está de mudança para Lisboa. Vamos levar a nossa inteligência, a forma brasileira de fazer campanhas e um pouco do nosso calor humano. Este último, em especial, faz toda a diferença no processo eleitoral.”