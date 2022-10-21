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Leonel Ximenes

Ex-marqueteiro de Manato vai abrir empresa internacional em Portugal

Especialista em comunicação política não chegou a um acordo financeiro com o candidato do PL

Publicado em 21 de Outubro de 2022 às 13:50

Públicado em 

21 out 2022 às 13:50
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Fernando Carreiro foi responsável por 48 campanhas eleitorais de figuras políticas do Espírito Santo e de outros Estados, como São Paulo, Bahia e Minas
Fernando Carreiro foi responsável por 48 campanhas eleitorais de figuras políticas do ES e de outros Estados, como São Paulo, Bahia e Minas Crédito: Álbum pessoal
O jornalista Fernando Carreiro, um dos responsáveis por levar o candidato a governador Manato (PL) ao segundo turno nas eleições deste ano, rompendo um jejum de quase 30 anos sem um segundo tempo eleitoral no Espírito Santo, vai abrir uma divisão internacional de sua empresa em Portugal.
O marqueteiro viaja para a Europa no próximo mês para acertar os últimos detalhes. Segundo ele, será a primeira empresa de marketing político originalmente capixaba a se expandir para fora do Brasil.

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“Estamos estudando o mercado português há quase um ano. Há alguns meses, demos entrada nos pedidos de visto e licenças para operar em Portugal. O mercado de marketing político europeu guarda diferenças com o do Brasil. Aqui, nossas campanhas têm um quê de novelização, investem mais na emoção e tem o foco nas pessoas. Quero levar essa experiência para Portugal”, explica Carreiro.
No Brasil, a Fernando Carreiro Imagem Comunicação Inteligência, com nove anos de mercado, foi responsável por 48 campanhas eleitorais de figuras políticas do Espírito Santo e de outros Estados, como São Paulo, Bahia e Minas Gerais, além de ter coordenado campanhas de entidades privadas como Unimed-Vitória, CRM-ES, OAB-ES, Associação dos Oficiais Militares e Amunes.
“A ideia é começar a funcionar já no início de 2023, com a instalação de uma unidade física. Meu sócio e diretor de Operações da empresa, Fabrizio Gutiérrez, que é mexicano, está de mudança para Lisboa. Vamos levar a nossa inteligência, a forma brasileira de fazer campanhas e um pouco do nosso calor humano. Este último, em especial, faz toda a diferença no processo eleitoral.”
O Instituto de Registros e do Notariado português já aprovou o nome Fernando Carreiro Imagem Comunicação Inteligência Portugal.

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Carreiro fez a pré-campanha e o primeiro turno da campanha de Manato governador. Ao final do primeiro turno, deixou a coordenação de marketing por uma alegada falta de um acordo financeiro com o candidato, com quem faz questão de dizer que mantém excelente relação.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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