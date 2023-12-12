Prefeito conservador retira nome de general da ditadura de avenida no ES

Antiga Avenida Castelo Branco, agora transformada em Prefeito José Merçon Vieira Crédito: Weber Andrade

Apontado como o “coronel do Noroeste”, o insuspeito Enivaldo acaba de apagar de vez a memória da ditadura na sua cidade. Por meio da Lei 1.467, o prefeito retirou o nome do Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, primeiro presidente da ditadura militar, da avenida de entrada da cidade.

Aprovada pela Câmara Municipal, a via pública agora se chama Prefeito José Merçon Vieira, que foi médico, prefeito eleito democraticamente mais de uma vez, entre os anos 1950 e 1960, em Barra de São Francisco , e também deputado estadual.

DITADURA DO ESTADO NOVO

A “limpeza democrática” não se resume a este ato isolado que teve como alvo o marechal. Enivaldo também apagou de uma das principais avenidas da cidade o nome do Major Manoel Vilá, que era interventor do Estado Novo e nessa condição comandou o município na época da sua criação, em 1943.

A Avenida Major Manoel Vilá agora recebe o nome do falecido prefeito Edinho Pereira (Avenida Prefeito Edson Henrique Pereira), um antigo desafeto e o principal adversário político de Enivaldo nos últimos 40 anos.

Foi uma grande surpresa para quem estava acostumado ao ambiente de rivalidade histórica pelo controle político do município: a homenagem a Edinho Pereira ocorreu em abril de 2021, quando o atual prefeito ainda não tinha completado quatro meses de mandato.