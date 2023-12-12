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Leonel Ximenes

Prefeito conservador retira nome de general da ditadura de avenida no ES

Um dos homenageados postumamente é o maior rival político do gestor municipal por mais de 40 anos

Publicado em 12 de Dezembro de 2023 às 03:11

Públicado em 

12 dez 2023 às 03:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes Leonel Ximenes
Antiga Avenida Castelo Branco, agora transformada em Prefeito José Merçon Vieira, um dos primeiros da cidade
Antiga Avenida Castelo Branco, agora transformada em Prefeito José Merçon Vieira Crédito: Weber Andrade
Ninguém, em sã consciência, vai apontar o prefeito Enivaldo dos Anjos, de Barra de São Francisco, como “comunista” ou até mesmo “socialista”, embora ele tenha anunciado há poucos dias seu ingresso nas fileiras do PSB do governador Casagrande.
Apontado como o “coronel do Noroeste”, o insuspeito Enivaldo acaba de apagar de vez a memória da ditadura na sua cidade. Por meio da Lei 1.467, o prefeito retirou o nome do Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, primeiro presidente da ditadura militar, da avenida de entrada da cidade.

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Aprovada pela Câmara Municipal, a via pública agora se chama Prefeito José Merçon Vieira, que foi médico, prefeito eleito democraticamente mais de uma vez, entre os anos 1950 e 1960, em Barra de São Francisco, e também deputado estadual.

DITADURA DO ESTADO NOVO

A “limpeza democrática” não se resume a este ato isolado que teve como alvo o marechal. Enivaldo também apagou de uma das principais avenidas da cidade o nome do Major Manoel Vilá, que era interventor do Estado Novo e nessa condição comandou o município na época da sua criação, em 1943.
A Avenida Major Manoel Vilá agora recebe o nome do falecido prefeito Edinho Pereira (Avenida Prefeito Edson Henrique Pereira), um antigo desafeto e o principal adversário político de Enivaldo nos últimos 40 anos.
Foi uma grande surpresa para quem estava acostumado ao ambiente de rivalidade histórica pelo controle político do município: a homenagem a Edinho Pereira ocorreu em abril de 2021, quando o atual prefeito ainda não tinha completado quatro meses de mandato.
Parece que os ditadores não estão tendo mais vez na bolsonarista Barra de São Francisco.

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Leonel Ximenes

Leonel Ximenes Leonel Ximenes

Iniciou sua história em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De lá para cá, acumula passagens pelas editorias de Polícia, Política, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Também atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 é colunista. É formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo.

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