Prefeito conservador retira nome de general da ditadura de avenida no ES

Apontado como o “coronel do Noroeste”, o insuspeito Enivaldo acaba de apagar de vez a memória da ditadura na sua cidade. Por meio da Lei 1.467, o prefeito retirou o nome do Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, primeiro presidente da ditadura militar, da avenida de entrada da cidade.
Aprovada pela Câmara Municipal, a via pública agora se chama Prefeito José Merçon Vieira, que foi médico, prefeito eleito democraticamente mais de uma vez, entre os anos 1950 e 1960, em Barra de São Francisco
, e também deputado estadual.
A “limpeza democrática” não se resume a este ato isolado que teve como alvo o marechal. Enivaldo também apagou de uma das principais avenidas da cidade o nome do Major Manoel Vilá, que era interventor do Estado Novo e nessa condição comandou o município na época da sua criação, em 1943.
A Avenida Major Manoel Vilá agora recebe o nome do falecido prefeito Edinho Pereira (Avenida Prefeito Edson Henrique Pereira), um antigo desafeto e o principal adversário político de Enivaldo nos últimos 40 anos.
Foi uma grande surpresa para quem estava acostumado ao ambiente de rivalidade histórica pelo controle político do município: a homenagem a Edinho Pereira ocorreu em abril de 2021, quando o atual prefeito ainda não tinha completado quatro meses de mandato.
Parece que os ditadores não estão tendo mais vez na bolsonarista Barra de São Francisco.