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Leonel Ximenes

Saiba quanto Vitória vai pagar por shows na virada do ano

Neste ano, prefeitura vai promover três noites de festa no último fim de semana de 2023

Publicado em 08 de Dezembro de 2023 às 13:39

Públicado em 

08 dez 2023 às 13:39
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes Leonel Ximenes
Queima de fogos em Camburi, no Réveillon 2019
Queima de fogos em Camburi, no Réveillon de 2019 Crédito: Reprodução/TV Gazeta
A Prefeitura de Vitória publicou no Diário Oficial os editais de contratação dos shows que vão embalar as festas de fim de ano na Capital. Por enquanto, dois espetáculos foram anunciados e os valores dos cachês, no total, chegam a R$ 400 mil.
Segundo o edital da Secretaria Municipal de Cultura (Semc), o maior cachê, até agora, será destinado ao cantor baiano de axé Durval Lelys, que receberá R$ 300 mil para se apresentar no pré-réveillon de Camburi no dia 29 de dezembro, uma sexta-feira, às 22h.
Escalado para animar a festa da passagem de Ano-Novo em São Pedro, o cantor Frank Aguiar vai embolsar R$ 100 mil da municipalidade. Ambas as contratações, ainda de acordo com o edital da PMV, foram realizadas mediante dispensa (inexigibilidade) de licitação.
“O show possui as características imprescindíveis para o que se pretende realizar neste evento. Destacamos também que a proposta apresentada é compatível com o valor de mercado, e o contratado preenche os requisitos da habilitação e qualificação mínima necessária, conforme documentação apresentada”, justifica a Semc no edital de contratação dos dois artistas.

UMA VIRADA DE ANO COM 3 DIAS DE FESTA

Neste ano, a Prefeitura de Vitória resolveu fazer um fim de semana todo de festa de passagem de ano. Além da tradicional queima de fogos com shows no dia 31 de dezembro (domingo) em Camburi, haverá também espetáculos com cantores nacionais e locais nos dias 29 (sexta e 30 (sábado). Outras duas atrações de fora do ES ainda serão anunciadas pela prefeitura da Capital.

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Leonel Ximenes

Leonel Ximenes Leonel Ximenes

Iniciou sua história em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De lá para cá, acumula passagens pelas editorias de Polícia, Política, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Também atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 é colunista. É formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo.

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