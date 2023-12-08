Saiba quanto Vitória vai pagar por shows na virada do ano

A Prefeitura de Vitória publicou no Diário Oficial os editais de contratação dos shows que vão embalar as festas de fim de ano na Capital. Por enquanto, dois espetáculos foram anunciados e os valores dos cachês, no total, chegam a R$ 400 mil.
Escalado para animar a festa da passagem de Ano-Novo em São Pedro, o cantor Frank Aguiar vai embolsar R$ 100 mil da municipalidade. Ambas as contratações, ainda de acordo com o edital da PMV, foram realizadas mediante dispensa (inexigibilidade) de licitação.
“O show possui as características imprescindíveis para o que se pretende realizar neste evento. Destacamos também que a proposta apresentada é compatível com o valor de mercado, e o contratado preenche os requisitos da habilitação e qualificação mínima necessária, conforme documentação apresentada”, justifica a Semc no edital de contratação dos dois artistas.
Neste ano, a Prefeitura de Vitória resolveu fazer um fim de semana todo de festa de passagem de ano
. Além da tradicional queima de fogos com shows no dia 31 de dezembro (domingo) em Camburi, haverá também espetáculos com cantores nacionais e locais nos dias 29 (sexta e 30 (sábado). Outras duas atrações de fora do ES ainda serão anunciadas pela prefeitura da Capital.