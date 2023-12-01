Prefeitura do feriadão de 9 dias agora reduz horário de trabalho no ES

Cidade de Itaguaçu: expediente municipal agora se encerra às 13h Crédito: Prefeitura de Itaguaço

“Meu filho, quando você crescer, vai ser servidor público da Prefeitura de Itaguaçu.” Não estranhe nem saia condenando um pai ou mãe que deseje esse futuro para o seus filhos numa cidade do interior do Espírito Santo. Aos fatos.

É que a pacata e quente Itaguaçu, aquela cidade que decretou nove dias de feriadão no começo de novembro , agora dá outro presente aos servidores municipais. O Papai Noel mais uma vez é o jovem prefeito Uesley Roque Corteletti Thon (Republicanos), que assinou um decreto reduzindo o expediente das repartições públicas, durante o mês de dezembro, de sete para seis horas diárias.

Até 30 de novembro, os serviços públicos municipais funcionavam das 7h30 às 11h e das 12h30 às 16h, com uma hora e meia para almoço, totalizando sete horas de efetiva atividade laboral. A partir desta sexta feira (sextou!), dia 1º de dezembro, o expediente terá a duração de seis horas e será das 7h às 13h, horário válido até 31 de dezembro.

No decreto (10.958/2023) que diminui o horário do expediente na Prefeitura de Itaguaçu, o prefeito do Republicanos alega que a redução do tempo de trabalho é medida necessária para o equilíbrio das contas públicas.

“Há a necessidade de redução de despesas, de limitação de empenho e movimentação financeira com o objetivo de manter, na execução orçamentária, o equilíbrio das contas públicas para o exercício financeiro vigente, excepcionalmente no mês de dezembro de 2023”, diz o preâmbulo do decreto assinado e publicado nesta quinta-feira (30/11).