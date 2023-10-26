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Leonel Ximenes

É tanta folga (9 dias!) que cidade enforca até o “31 de novembro” no ES

E para quem se cansar muito na superfolga que começa neste sábado (28), ainda tem mais dois feriados em novembro, dias 15 e 20

Públicado em 

26 out 2023 às 16:15
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

A Igreja Matriz Nossa Senhora Medianeira de Todas as Graças, em Itaguaçu
A Igreja Matriz Nossa Senhora Medianeira de Todas as Graças, em Itaguaçu Crédito: Marcelo Prest
Diz a Bíblia que Deus fez o mundo em seis dias e no sétimo Ele descansou. Mas, em Itaguaçu, os servidores públicos terão a folga que pediram aos Céus: entre feriado nacional, feriado municipal, pontos facultativos e finais de semana, serão nove dias seguidos de descanso, que começa neste sábado (28) e vai até o dia 5 de novembro.
É tanta folga que a Secretaria Municipal de Saúde itaguaçuense fez uma vistosa publicação nas redes sociais anunciando a paralisação prolongada dos seus serviços e incluiu até o inexistente dia “31 de novembro” - certamente queriam dizer 31 de outubro (será a pressa para as miniférias?).

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A coluna chegou até a desconfiar de que essa superfolga poderia ser uma fake news e, por via das dúvidas, recorreu ao site da Prefeitura de Itaguaçu, onde realmente está publicado o decreto 10.559/2022, assinado pelo Exmo. Sr. prefeito municipal, Ueslei Roque Corteletti Ton, no dia 29 de novembro do ano passado e publicado no dia seguinte.
O calendário estranho da Secretaria Municipal de Saúde de Itaguaçu que tem até o dia
O calendário estranho da Secretaria Municipal de Saúde de Itaguaçu que tem até o dia "31 de novembro" Crédito: Redes sociais
O decreto municipal elenca os feriados, nacionais, estaduais e municipais, e pontos facultativos ao longo do ano. Os feriados são justificados numa longa tabela.
No dia 31 de outubro, por exemplo (31 de novembro para a Secretaria Municipal de Saúde), é comemorado o Dia da Reforma Protestante; 2 de novembro é Finados; e os demais dias são fins de semana (28 e 29 de outubro e 4 e 5 de novembro) ou pontos facultativos - 30 de outubro e 1º e 3 de novembro. Total do feriadão na cidade capixaba: nove dias corridos.
Lembrando que, em Itaguaçu, novembro ainda reserva mais dois feriados para quem se cansou no feriadão anterior: dia 15 (Proclamação da República) e dia 20 (Consciência Negra).
Em tempo: tomara que ninguém das demais prefeituras do ES, das Câmaras de Vereadores, do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Assembleia Legislativa e do governo do Estado esteja lendo este texto. Vai que...

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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