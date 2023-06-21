São Francisco derruba São Sebastião em cidade do interior do ES

Igreja matriz de Barra de Barra de São Francisco Crédito: Sulimar Valério da Cunha

Durante muitos anos, o aniversário da cidade de Barra de São Francisco foi comemorado no começo de outubro, em torno da data (4) do padroeiro da cidade, São Francisco de Assis, talvez o santo mais popular da Igreja Católica.

A festa era tão tradicional e arraigada na cultura popular da gente simples francisquense que era confundida com a data de emancipação política do município, no começo do ano. Afinal, em seus primórdios, Barra de São Francisco, que tem este nome por causa do rio que banha a cidade, se chamava Patrimônio de São Sebastião, na época pertencente a São Mateus.

Mas, nos últimos tempos, com a perda da influência católica em Barra de São Francisco, onde os evangélicos já são maioria, entrou água na festa. Literalmente. Por decisão do prefeito, a festa da cidade foi transferida para as festividades de fim de ano, numa tentativa de separar a efeméride religiosa da política. Não deu certo.

Muita gente começou a refletir: seria “zanga” de São Francisco, o pai dos pobres e amante da natureza, talvez se sentindo desprestigiado em detrimento de São Sebastião, cuja festa é 20 de janeiro?

Sempre atento aos sinais do céu, uma dessas pessoas que ficou intrigada é o prefeito Enivaldo dos Anjos (sem partido). Precavido, o “coroné” do Noroeste não quis saber de briga com Francisco (não o papa, mas o santo) e já decretou: a partir deste ano, a festa de Barra de São Francisco (religiosa e de 80 anos de emancipação política ) voltará a ser uma só, em outubro, mês do padroeiro.

O prefeito sabe que São Sebastião é forte e guerreiro, mas sabe também que São Francisco é tão popular e poderoso que batiza até nome de papa e, além disso, parece ter a simpatia de São Pedro.