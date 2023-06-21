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Leonel Ximenes

São Francisco derruba São Sebastião em cidade do interior do ES

Data da festa da cidade vai mudar de novo, numa tentativa do prefeito de "agradar" o padroeiro do município e fugir das chuvas dos últimos anos

Públicado em 

21 jun 2023 às 11:45
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Igreja matriz de Barra de Barra de São Francisco
Igreja matriz de Barra de Barra de São Francisco Crédito: Sulimar Valério da Cunha
Durante muitos anos, o aniversário da cidade de Barra de São Francisco foi comemorado no começo de outubro, em torno da data (4) do padroeiro da cidade, São Francisco de Assis, talvez o santo mais popular da Igreja Católica.
A festa era tão tradicional e arraigada na cultura popular da gente simples francisquense que era confundida com a data de emancipação política do município, no começo do ano. Afinal, em seus primórdios, Barra de São Francisco, que tem este nome por causa do rio que banha a cidade, se chamava Patrimônio de São Sebastião, na época pertencente a São Mateus.
Mas, nos últimos tempos, com a perda da influência católica em Barra de São Francisco, onde os evangélicos já são maioria, entrou água na festa. Literalmente. Por decisão do prefeito, a festa da cidade foi transferida para as festividades de fim de ano, numa tentativa de separar a efeméride religiosa da política. Não deu certo.

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Faltou combinar com São Pedro, o mais poderoso dos santos. Em 2021 e 2023, chuvas torrenciais levaram o caos ao município do Noroeste do Estado, principalmente à noite, na hora exata das comemorações.
Muita gente começou a refletir: seria “zanga” de São Francisco, o pai dos pobres e amante da natureza, talvez se sentindo desprestigiado em detrimento de São Sebastião, cuja festa é 20 de janeiro?
Sempre atento aos sinais do céu, uma dessas pessoas que ficou intrigada é o prefeito Enivaldo dos Anjos (sem partido). Precavido, o “coroné” do Noroeste não quis saber de briga com Francisco (não o papa, mas o santo) e já decretou: a partir deste ano, a festa de Barra de São Francisco (religiosa e de 80 anos de emancipação política ) voltará a ser uma só, em outubro, mês do padroeiro.
O prefeito sabe que São Sebastião é forte e guerreiro, mas sabe também que São Francisco é tão popular e poderoso que batiza até nome de papa e, além disso, parece ter a simpatia de São Pedro.
E, no interior, Enivaldo conhece muito bem o adágio popular: não se briga com ninguém que usa saia (mulher, juiz e padre). Então, por via das dúvidas, que seja feita a vontade do Santo Chico.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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Chuva no ES São Mateus Barra de São Francisco Enivaldo dos Anjos Igreja Católica Evangélicos
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