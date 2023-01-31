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Consequências da chuva

Barra de São Francisco declara situação de emergência e calamidade pública

Cerca de 72 famílias foram afetadas no município do Norte capixaba e tiveram danos materiais
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

31 jan 2023 às 16:13

Publicado em 31 de Janeiro de 2023 às 16:13

Chuva em MG provoca enchente em Barra de São Francisco
Chuva em MG provoca enchente em Barra de São Francisco Crédito: Leitor | A Gazeta
O município de Barra de São Francisco, no Noroeste do Espírito Santo, declarou situação de emergência e estado de calamidade pública devido às fortes chuvas que causaram estragos na cidade. O anúncio foi feito nesta terça-feira (31) pela Prefeitura Municipal.
Na última sexta-feira (27), um forte temporal atingiu Mantena, em Minas Gerais, e as sequelas foram sentidas em Barra de São Francisco. A água inundou ruas e invadiu casas e lojas. Imagens aéreas mostram a dimensão da enchente.
Chuva em MG provoca enchente em Barra de São Francisco
A cheia nundou boa parte da cidade de Barra de São Francisco Crédito: Leitor | A Gazeta
De acordo com o decreto, a Defesa Civil atendeu chamados de cerca de 72 famílias foram afetadas, e tiveram danos materiais. Cinco pessoas de uma família precisaram sair de casa após o imóvel ser interditado.
A prefeitura informou que está avaliando a situação da residência, se será possível reformar ou terá que ser demolida. Nesse caso, o município deverá oferecer moradia social para a família até que o problema seja resolvido.
O decreto vai permitir a captação de recursos financeiros para intervenções por meio de obras de contenção para eliminar os riscos existentes. Além de permitir também que os atingidos sejam beneficiados com o cartão reconstrução, do Governo do Estado.

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