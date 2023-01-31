Barra de São Francisco declara situação de emergência e calamidade pública

Chuva em MG provoca enchente em Barra de São Francisco Crédito: Leitor | A Gazeta

O município de Barra de São Francisco , no Noroeste do Espírito Santo , declarou situação de emergência e estado de calamidade pública devido às fortes chuvas que causaram estragos na cidade. O anúncio foi feito nesta terça-feira (31) pela Prefeitura Municipal.

A cheia nundou boa parte da cidade de Barra de São Francisco Crédito: Leitor | A Gazeta

De acordo com o decreto, a Defesa Civil atendeu chamados de cerca de 72 famílias foram afetadas, e tiveram danos materiais. Cinco pessoas de uma família precisaram sair de casa após o imóvel ser interditado.

A prefeitura informou que está avaliando a situação da residência, se será possível reformar ou terá que ser demolida. Nesse caso, o município deverá oferecer moradia social para a família até que o problema seja resolvido.