Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Veja imagens

Chuva em MG faz rio transbordar e causa enchente em Barra de São Francisco

Temporal no município de Mantena, em Minas Gerais, causou a cheia do rio São Francisco; água inundou ruas e invadiu casas e lojas na cidade
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

27 jan 2023 às 20:30

Publicado em 27 de Janeiro de 2023 às 20:30

Chuva em MG provoca enchente em Barra de São Francisco
Chuva em MG provoca enchente em Barra de São Francisco Crédito: Leitor | A Gazeta
A chuva que atingiu o município de Mantena, em Minas Gerais, causou a cheia do rio São Francisco, que transbordou em Barra de São Francisco, no Noroeste do Espírito Santo, na tarde desta sexta-feira (27). O local mais atingido foi o bairro Campo Novo, onde a água inundou ruas e invadiu casas e lojas.
De acordo com a Defesa Civil Municipal, não há desalojados ou desabrigados. Ainda não se sabe quantas pessoas foram afetadas. Segundo o órgão, os levantamentos ainda estão sendo feitos e equipes da prefeitura e do Corpo de Bombeiros atuam para socorrer os atingidos.

Ruas alagas em Barra de São Francisco

As ruas continuam alagadas na noite desta sexta-feira (27). Segundo o coordenador da Defesa Civil Municipal, Arimatéia de Oliveira, a tendência é que a água baixe.
Já o rio Itaúnas, que corta o centro da cidade, ficou dentro da calha e não traz preocupações, segundo a prefeitura.
O nível do rio baixou na manhã deste sábado (28). Equipes da Defesa Civil e a Prefeitura estão trabalhando para limpar as ruas atingidas, além levantar os danos e número de desalojados. Ruas e imoveis que foram inundados ficaram tomados pela lama. Veja imagens:

Estragos após inundação em Barra de São Francisco

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Bombeiros chuva Chuva no ES espírito santo Barra de São Francisco ES Norte
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Bloqueio de Trump ao Irã é uma aposta arriscada. Vai funcionar?
Imagem de destaque
Quem é Alexandre Ramagem, delegado da PF e ex-deputado federal preso nos EUA
Imagem de destaque
Vestibular USP e Unicamp 2027: confira dicas práticas para se preparar desde já

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados