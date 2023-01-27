Chuva em MG faz rio transbordar e causa enchente em Barra de São Francisco

Chuva em MG provoca enchente em Barra de São Francisco Crédito: Leitor | A Gazeta

De acordo com a Defesa Civil Municipal, não há desalojados ou desabrigados. Ainda não se sabe quantas pessoas foram afetadas. Segundo o órgão, os levantamentos ainda estão sendo feitos e equipes da prefeitura e do Corpo de Bombeiros atuam para socorrer os atingidos.

Ruas alagas em Barra de São Francisco

As ruas continuam alagadas na noite desta sexta-feira (27). Segundo o coordenador da Defesa Civil Municipal, Arimatéia de Oliveira, a tendência é que a água baixe.

Já o rio Itaúnas, que corta o centro da cidade, ficou dentro da calha e não traz preocupações, segundo a prefeitura.

O nível do rio baixou na manhã deste sábado (28). Equipes da Defesa Civil e a Prefeitura estão trabalhando para limpar as ruas atingidas, além levantar os danos e número de desalojados. Ruas e imoveis que foram inundados ficaram tomados pela lama. Veja imagens: