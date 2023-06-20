Prefeito que ficou preso nos Bombeiros será homenageado pelos... Bombeiros

O prefeito de São Mateus, Daniel da Açaí, que cumpre seu 2º mandato Crédito: Câmara de São Mateus

O prefeito mateense está na lista dos 26 indicados para receber a Medalha de Mérito Nestor Gomes, no próximo dia 29, em solenidade alusiva ao Dia Nacional do Bombeiro, no mesmo quartel onde esteve preso, na Enseada do Suá.

A solenidade tem a presença prevista do governador Renato Casagrande (PSB), do secretário de Segurança Pública, Coronel Alexandre Ramalho, e do comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do ES, coronel Alexandre Cerqueira.

Curiosamente, o próprio secretário de Defesa Social de São Mateus e braço direito de Daniel da Açaí na segurança municipal, o tenente-coronel Wagner, que é da corporação, também receberá a honraria.

A Medalha de Mérito Nestor Gomes será conferida também a militares, civis e a outras lideranças políticas, como o prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo (Podemos), e o presidente da Assembleia Legislativa, Marcelo Santos, do mesmo partido.

COMO FOI A PRISÃO DE DANIEL DA AÇAÍ

O prefeito de São Mateus, Daniel Santana Barbosa , mais conhecido como Daniel da Açaí, foi preso no dia 28 de setembro de 2021 durante uma operação realizada pela Polícia Federal com o objetivo de desmantelar uma organização criminosa que atuava no Norte do Espírito Santo.

Segundo a PF, foram obtidas provas que indicavam que o prefeito, desde o seu primeiro mandato (entre 2017 e 2020), organizou um modelo criminoso estruturado dentro da administração municipal para cometer vários crimes, como o direcionamento fraudulento de licitações.

Os policiais apreenderam R$ 437.135 em espécie na casa do prefeito. Mais R$ 299.910,00 foram encontrados em uma empresa de Daniel e R$ 56.250,00 estavam na casa de uma servidora pública. Em uma das salas do gabinete do prefeito foram encontrados documentos destruídos.