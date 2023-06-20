Prefeito que ficou preso nos Bombeiros será homenageado pelos... Bombeiros

O prefeito mateense está na lista dos 26 indicados para receber a Medalha de Mérito Nestor Gomes, no próximo dia 29, em solenidade alusiva ao Dia Nacional do Bombeiro, no mesmo quartel onde esteve preso, na Enseada do Suá.
A solenidade tem a presença prevista do governador Renato Casagrande (PSB), do secretário de Segurança Pública, Coronel Alexandre Ramalho, e do comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do ES, coronel Alexandre Cerqueira.
Curiosamente, o próprio secretário de Defesa Social de São Mateus e braço direito de Daniel da Açaí na segurança municipal, o tenente-coronel Wagner, que é da corporação, também receberá a honraria.
A Medalha de Mérito Nestor Gomes será conferida também a militares, civis e a outras lideranças políticas, como o prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo (Podemos), e o presidente da Assembleia Legislativa, Marcelo Santos, do mesmo partido.
O prefeito de São Mateus, Daniel Santana Barbosa , mais conhecido como Daniel da Açaí, foi preso no dia 28 de setembro de 2021 durante uma operação realizada pela Polícia Federal com o objetivo de desmantelar uma organização criminosa que atuava no Norte do Espírito Santo.
Segundo a PF, foram obtidas provas que indicavam que o prefeito, desde o seu primeiro mandato (entre 2017 e 2020), organizou um modelo criminoso estruturado dentro da administração municipal para cometer vários crimes, como o direcionamento fraudulento de licitações.
Os policiais apreenderam R$ 437.135 em espécie na casa do prefeito. Mais R$ 299.910,00 foram encontrados em uma empresa de Daniel e R$ 56.250,00 estavam na casa de uma servidora pública. Em uma das salas do gabinete do prefeito foram encontrados documentos destruídos.
Livre, agora Sua Exa. vai receber uma honraria do Corpo de Bombeiros do ES. Jogaram água na fervura de Daniel.