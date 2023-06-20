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Leonel Ximenes

Prefeito que ficou preso nos Bombeiros será homenageado pelos... Bombeiros

Detido em 2021 no quartel do comando da corporação em 2021, acusado de corrupção na Prefeitura de São Mateus, gestor receberá uma medalha no mesmo local

Públicado em 

20 jun 2023 às 14:24
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

O prefeito de São Mateus, Daniel da Açaí, durante sessão da Câmara de votava seu impeachment
O prefeito de São Mateus, Daniel da Açaí, que cumpre seu 2º mandato Crédito:  Câmara de São Mateus
Parece que o fogo apagou. O prefeito de São Mateus, Daniel da Açaí, que ficou preso no Quartel do Corpo de Bombeiros em Vitória, em 2021, acusado de fraudar licitações da prefeitura, vai ser homenageado pelo… Corpo de Bombeiros.
O prefeito mateense está na lista dos 26 indicados para receber a Medalha de Mérito Nestor Gomes, no próximo dia 29, em solenidade alusiva ao Dia Nacional do Bombeiro, no mesmo quartel onde esteve preso, na Enseada do Suá.
A solenidade tem a presença prevista do governador Renato Casagrande (PSB), do secretário de Segurança Pública, Coronel Alexandre Ramalho, e do comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do ES, coronel Alexandre Cerqueira.
Curiosamente, o próprio secretário de Defesa Social de São Mateus e braço direito de Daniel da Açaí na segurança municipal, o tenente-coronel Wagner, que é da corporação, também receberá a honraria.

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A Medalha de Mérito Nestor Gomes será conferida também a militares, civis e a outras lideranças políticas, como o prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo (Podemos), e o presidente da Assembleia Legislativa, Marcelo Santos, do mesmo partido.

COMO FOI A PRISÃO DE DANIEL DA AÇAÍ

O prefeito de São Mateus, Daniel Santana Barbosa , mais conhecido como Daniel da Açaí, foi preso no dia 28 de setembro de 2021 durante uma operação realizada pela Polícia Federal com o objetivo de desmantelar uma organização criminosa que atuava no Norte do Espírito Santo.
Segundo a PF, foram obtidas provas que indicavam que o prefeito, desde o seu primeiro mandato (entre 2017 e 2020), organizou um modelo criminoso estruturado dentro da administração municipal para cometer vários crimes, como o direcionamento fraudulento de licitações.
Os policiais apreenderam R$ 437.135 em espécie na casa do prefeito. Mais R$ 299.910,00 foram encontrados em uma empresa de Daniel e R$ 56.250,00 estavam na casa de uma servidora pública. Em uma das salas do gabinete do prefeito foram encontrados documentos destruídos.

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Em 7 de outubro de 2021, Daniel da Açaí foi libertado, mas permaneceu afastado do cargo. Em 23 de dezembro, ele reassumiu suas funções na prefeitura por decisão do STJ. No ano passado, em fevereiro, a Câmara de São Mateus rejeitou, por 8 votos a 3, o impeachment do prefeito
Livre, agora Sua Exa. vai receber uma honraria do Corpo de Bombeiros do ES. Jogaram água na fervura de Daniel.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua história em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De lá para cá, acumula passagens pelas editorias de Polícia, Política, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Também atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 é colunista. É formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo.

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