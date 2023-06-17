A festa continua: prefeitura no ES gasta R$ 705 mil com quatro artistas

Michel Teló vai faturar R$ 250 mil em Castelo Crédito: Fabio Rocha/Globo

Mais uma prefeitura no Espírito Santo abre generosamente os cofres (públicos) para contratar shows para uma festa na cidade. Desta vez é Castelo , no Sul do Estado, que vai gastar um total de R$ 705 mil para bancar o cachê de quatro artistas que se apresentarão na sua 32ª Exposição Agropecuária, entre 3 e 6 de agosto.

O maior cachê, de R$ 250 mil, será pago ao cantor sertanejo Michel Teló, que se apresentará na exposição no dia 5 de agosto, em show com uma hora e quarenta minutos de duração.

O cantor Mano Walter, por sua vez, vai receber o segundo maior cachê - R$ 215 mil - a ser pago pela Prefeitura de Castelo. Ele se apresentará no dia 4 de agosto no espetáculo com o mesmo tempo de duração do show de Teló.

A dupla Gian&Giovani foi contratada para se apresentar no dia 3, na abertura do evento, durante uma hora e meia. O valor do cachê será de R$ 140 mil.

A menor remuneração entre os quatro artistas contratados pela prefeitura castelense será recebida pelo cantor capixaba Alemão do Forró , que vai se apresentar no dia 5 de agosto. Vai levar R$ 100 mil para um show de duas horas de duração.

O QUE DIZ A PREFEITURA

Indagada pela coluna, a Prefeitura de Castelo diz que ainda não definiu se vai ou não cobrar ingressos do público pela entrada na exposição agropecuária e pelos shows que está promovendo.

E sobre o custo dos quatro shows, em nota, a prefeitura afirma que “o município de Castelo é uma cidade com enorme potencial agrícola, estando há 16 anos sem a Festa da Exposição, que possui o intuito de promover, não só um ambiente de entretenimento, mas também negócios empresariais, como feiras, agroturismo, artesanato e gastronomia”.

Por fim, a prefeitura diz que “o evento contará com fontes de custeio como a licitação de bar, camarotes e patrocínios”.

Em tempo: a cidade de Castelo, apesar do nome pomposo, não é governada por um rei. Quem comanda a cidade é o prefeito João Paulo Nali (PTB), eleito democraticamente pelo povo.