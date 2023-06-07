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Leonel Ximenes

O desabafo de um prefeito do ES sobre a violência: "Está pesado"

Gestor municipal atribuiu ao tráfico de drogas mais uma tentativa de homicídio, à luz do dia, em pleno Centro da sua cidade

Públicado em 

07 jun 2023 às 02:11
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

Na última quarta-feira (31), o governo do Estado entregou a reforma e a ampliação da 6ª Delegacia Regional de Alegre
Na última quarta-feira (31), o governo do Estado entregou a reforma e a ampliação da 6ª Delegacia Regional de Alegre Crédito: Rodrigo Araújo/Secom ES
Uma das cidades até então mais tranquilas do Espírito Santo está assustada com a onda de violência nos primeiros cinco meses deste ano. Uma violência que sai da calada da noite para a luz do dia, como aconteceu na manhã desta terça-feira (6), quando um homem passou atirando em direção a uma lotérica e alvejou outro homem que estava no local, isto a dois dias do início do maior evento da cidade.
“Provavelmente, briga por conta de drogas. Tráfico está pesado”, desabafou o prefeito Nemrod Emerick, o Nirrô (SD), diante do ataque feito às 10 horas da manhã em Alegre, tranquila cidade universitária da Região do Caparaó, no Sul do Estado, e que neste feriadão vai receber milhares de visitantes para a volta do seu tradicional Festival de Música de Alegre, que estava suspenso havia oito anos.
A vítima, cuja identidade não foi divulgada pela polícia, foi socorrida e levada para o hospital da cidade, que este ano já registrou três homicídios somente nos cinco primeiros meses, a mesma quantidade dos dois últimos anos juntos (2021 e 2022).

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Os assassinatos começaram cedo em 2023 na pacata cidade de 30 mil habitantes: no dia 3 de janeiro, às 10 horas da manhã, um homem de 42 anos foi assassinado no bairro Clério Moulin, hoje uma das regiões mais complicadas de Alegre, segundo os moradores.
O segundo homicídio foi à 1 hora da madrugada do dia 17 de março, quando um homem de 68 anos foi assassinado no distrito de Café, na rodovia que liga a localidade à sede. E a terceira vítima não teve sexo nem idade revelados pela polícia, mas foi assassinada aos 33 minutos do dia 20 de abril.
O que está acontecendo em Alegre se generalizou em todo o interior nos cinco primeiros meses do ano, de acordo com o painel de homicídios da Secretaria de Estado de Segurança. Enquanto na Região Metropolitana houve uma redução de 8,1% no número de homicídios, em todas as demais regiões aumentou: Norte (3,3%), Serrana (14,3%), Sul (15,8%) e uma explosão no Noroeste (82,5%).
Em todo o Espírito Santo, o número de homicídios aumentou em 6,6%, saltando de 412 nos cinco primeiros meses de 2022 para 439 no mesmo período em 2023.

DELEGACIA DE ALEGRE É REFORMADA

Na última quarta-feira (31), o governo do Estado entregou a reforma e a ampliação da 6ª Delegacia Regional de Alegre. A unidade  policial funciona em regime de plantão 24 horas e atende as ocorrências de flagrante dos municípios de Alegre, Bom Jesus do Norte, Divino de São Lourenço, Dores do Rio Preto, Guaçuí, Jerônimo Monteiro e São José do Calçado.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua história em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De lá para cá, acumula passagens pelas editorias de Polícia, Política, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Também atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 é colunista. É formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo.

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