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Leonel Ximenes

Conheça as 21 cidades sem homicídios no ES em 2023

Em uma delas não há registro de assassinatos há seis anos

Públicado em 

02 jun 2023 às 17:14
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Santuário Nacional de São José de Anchieta
Santuário Nacional de São José de Anchieta, cidade sem homicídio em 2023 Crédito: Isabella Farias
Nem só de tiro, porrada e bomba vive o Espírito Santo. Passados cinco meses deste ano, 21 municípios do Estado não registraram, até agora, um homicídio sequer. É motivo de comemoração, haja vista que, como a coluna mostrou, o índice de assassinatos cresceu no mês de maio, em relação ao mesmo mês do ano passado, e aumentou também neste ano ante 2022.
Os 21 municípios sem homicídios são: Afonso Cláudio, Águia Branca, Anchieta, Apiacá, Atílio Vivácqua, Bom Jesus do Norte, Conceição do Castelo, Divino de São Lourenço, Dores do Rio Preto, Ibiraçu, Iconha, Itarana, João Neiva, Marilândia, Mucurici, Muniz Freire, Muqui, Ponto Belo, Santa Teresa, São José do Calçado e São Roque do Canaã.
E um deles tem um motivo a mais para comemorar: a pequena e discreta Ponto Belo, de apenas 8 mil habitantes aproximadamente, é o município há mais tempo sem ocorrências letais. A última vez que houve um assassinato na cidade do extremo Norte do Estado foi em 25 de março de 2017, e a vítima foi uma pessoa do sexo feminino.
No ano passado, 13 municípios não tiveram registro de homicídios: Alfredo Chaves, Alto Rio Novo, Apiacá, Divino de São Lourenço, Ibitirama, Itarana, Laranja da Terra, Marilândia, Muqui, Ponto Belo, São José do Calçado, Venda Nova do Imigrante e Vila Pavão.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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