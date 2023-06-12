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Leonel Ximenes

Cidade de 10 mil habitantes paga R$ 657 mil por três shows no ES

Uma das apresentações vai custar R$ 310 mil aos cofres públicos

Públicado em 

12 jun 2023 às 02:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Zé Felipe durante show no Curitiba Country Music Festival em Curitiba
Zé Felipe vai se apresentar em Água Doce do Norte em 18 de agosto Crédito: Agif/Folhapress
A pacata Água Doce do Norte, de 9.621 habitantes, segundo a última projeção do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), se prepara para promover grandes shows de música sertaneja e tecnobrega.
Um deles tem como atração o cantor Zé Felipe, filho do também sertanejo Leonardo, que vai se apresentar na cidade no próximo dia 18 de agosto, em evento que faz parte da ExpoADN, “evento tradicional do município”, segundo a prefeitura.
O custo da apresentação será de R$ 280 mil, conforme contratação realizada por inexigibilidade de licitação, que foi assinada pelo prefeito Abraão Lincon Elizeu. A informação foi publicada no Diário Oficial nesta terça-feira (6).
E este não será o único grande show que vai acontecer no município. Também em agosto, mas sem data apresentada na transparência da prefeitura, a banda Barões da Pisadinha se apresentará na cidade ao custo de R$ 310 mil aos cofres públicos.
Também está na agenda de espetáculos o cantor Lukas Agostinho, previsto para estar na Festa do Evangélico no dia 22 de julho próximo. O show dele custará R$ 67 mil para a prefeitura.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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