Cidade de 10 mil habitantes paga R$ 657 mil por três shows no ES

Um deles tem como atração o cantor Zé Felipe, filho do também sertanejo Leonardo, que vai se apresentar na cidade no próximo dia 18 de agosto, em evento que faz parte da ExpoADN, “evento tradicional do município”, segundo a prefeitura.
O custo da apresentação será de R$ 280 mil, conforme contratação realizada por inexigibilidade de licitação, que foi assinada pelo prefeito Abraão Lincon Elizeu. A informação foi publicada no Diário Oficial nesta terça-feira (6).
E este não será o único grande show que vai acontecer no município. Também em agosto, mas sem data apresentada na transparência da prefeitura, a banda Barões da Pisadinha se apresentará na cidade ao custo de R$ 310 mil aos cofres públicos.
Também está na agenda de espetáculos o cantor Lukas Agostinho, previsto para estar na Festa do Evangélico
no dia 22 de julho próximo. O show dele custará R$ 67 mil para a prefeitura.