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Leonel Ximenes

Prefeitura no interior do ES comemora até entrega de bueiro

Atual administração "inaugurou" quase uma escoadouro de água a cada seis dias, em média

Públicado em 

16 jun 2023 às 17:23
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

Bueiro entregue nesta semana no Córrego Santa Rosa, em Vargem Alegre
Bueiro entregue nesta semana no Córrego Santa Rosa, em Vargem Alegre Crédito: PMBSF
Está em destaque no site oficial da Prefeitura de Barra de São Francisco: a administração municipal acaba de entregar o 161º bueiro da administração do prefeito Enivaldo dos Anjos (sem partido), que assumiu o poder em 2021. Numa conta rápida, chega-se à conclusão que a atual gestão construiu um bueiro a cada seis dias, em média.
O último bueiro entregue foi nesta semana no Córrego Santa Rosa, em Vargem Alegre, interior do município do Noroeste do Estado. “Foi feito com duas passagens de manilhas e escória de granito”, exalta e descreve o site oficial de Barra de São Francisco.
Segundo o secretário municipal de Transportes e Estradas, Neto Pimenta, a melhoria nas condições de tráfego nas estradas vicinais de Barra de São Francisco é a prioridade da pasta, para que haja condições de escoamento da produção agropecuária e também a circulação de moradores do interior.
“Por determinação expressa do prefeito Enivaldo dos Anjos”, ressalta o secretário. E quem vai contrariar ordem do “coroné” Enivaldo?

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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