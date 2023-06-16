Prefeitura no interior do ES comemora até entrega de bueiro

Está em destaque no site oficial da Prefeitura de Barra de São Francisco
: a administração municipal acaba de entregar o 161º bueiro da administração do prefeito Enivaldo dos Anjos (sem partido), que assumiu o poder em 2021. Numa conta rápida, chega-se à conclusão que a atual gestão construiu um bueiro a cada seis dias, em média.
O último bueiro entregue foi nesta semana no Córrego Santa Rosa, em Vargem Alegre, interior do município do Noroeste do Estado. “Foi feito com duas passagens de manilhas e escória de granito”, exalta e descreve o site oficial de Barra de São Francisco.
Segundo o secretário municipal de Transportes e Estradas, Neto Pimenta, a melhoria nas condições de tráfego nas estradas vicinais de Barra de São Francisco é a prioridade da pasta, para que haja condições de escoamento da produção agropecuária e também a circulação de moradores do interior.