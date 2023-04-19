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Leonel Ximenes

Cidade do ES pinta "seus" postes para não confundir com os da "concorrência"

As estruturas foram pintadas de azul bem chamativo para que os munícipes saibam de quem é a responsabilidade pela manutenção

Publicado em 19 de Abril de 2023 às 16:09

Públicado em 

19 abr 2023 às 16:09
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Um total de 65 postes foram pintados de azul e ganharam as iniciais PMC (Prefeitura Municipal de Cariacica)
Dez postes pintados de azul estão no canteiro central da Segunda Ponte e 55 nas laterais Crédito: Cláudio Postay/PMC
Moradores de Cariacica, atenção: antes de reclamar da iluminação, olhem a cor dos postes primeiro. Explicando: a prefeitura pintou os postes sob sua responsabilidade na Segunda Ponte, a via que liga a cidade a Vitória. Portanto, os que não tiverem identificados com a chamativa cor azul, estão sob os cuidados de outras prefeituras ou órgãos públicos, no que se refere à iluminação.
Foi a Secretaria Municipal de Serviços (Semserv) que identificou os postes da Segunda Ponte que são de responsabilidade da Prefeitura de Cariacica. Um total de 65 postes foram pintados de azul e ganharam as iniciais PMC. Todo o trecho está iluminado. A prefeitura investiu aproximadamente R$ 110 mil com instalação de LED e cabeamento aéreo.
Um total de 65 postes foram pintados de azul e ganharam as iniciais PMC (Prefeitura Municipal de Cariacica)
Um total de 65 postes foram pintados de azul e ganharam as iniciais PMC (Prefeitura Municipal de Cariacica) Crédito: PMC/Divulgação
O trecho que compete ao município, explica minuciosamente a gestão do prefeito Euclério Sampaio (União Brasil), começa no 33º poste no sentido Vitória/Cariacica - um pouco antes do Centro de Regional de Especialidades (CRE) Metropolitano, passa pelo primeiro elevado que dá acesso à Avenida Mário Gurgel (BR-262) e termina um pouco depois do segundo elevado, em Jardim América. São 10 postes no canteiro central e o restante nas laterais.
“A identificação desses postes vai facilitar para que os moradores identifiquem e nos ajudem na resolução de possíveis problemas. Vale lembrar que a Semserv tem uma equipe que faz rondas noturnas para verificar o funcionamento da iluminação pública em toda a cidade”, destacou Marcos Aranda, secretário de Serviços.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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BR 262 Cariacica Segunda Ponte Euclério Sampaio DNIT Prefeitura de Cariacica
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