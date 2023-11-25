Grandes cidades do ES receberão a Caravana de Natal

A tradicional Caravana de Natal promovida pela Coca-Cola já tem data para percorrer o Espírito Santo: será entre os dias 4 e 23 de dezembro. Neste ano, cinco caminhões da empresa vão desfilar pelas ruas de várias cidades capixabas.
Por quase três décadas, desde que acenderam suas luzes pela primeira vez em um anúncio na TV em meados dos anos 1990, os caminhões das Caravanas de Natal têm percorrido várias cidades do país encantando principalmente as crianças.
Neste ano, com o tema “Desperte o Papai Noel que há em você”, a caravana natalina traz ambientes temáticos com ilusionismo, dois espaços de cenografia, sendo um deles a casa do Papai e da Mamãe Noel, e ativações com inteligência artificial.