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Leonel Ximenes

Grandes cidades do ES receberão a Caravana de Natal

Cinco caminhões de uma empresa de refrigerantes vão percorrer a Grande Vitória e o interior em dezembro

Públicado em 

25 nov 2023 às 03:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Caravana de Natal da Coca-Cola vai percorrer o ES de 2 a 23 de dezembro
Caravana de Natal da Coca-Cola vai percorrer o ES de 4 a 23 de dezembro Crédito: Divulgação/Mercedes
A tradicional Caravana de Natal promovida pela Coca-Cola já tem data para percorrer o Espírito Santo: será entre os dias 4 e 23 de dezembro. Neste ano, cinco caminhões da empresa vão desfilar pelas ruas de várias cidades capixabas.
Vitória, Vila Velha, Serra e Colatina já estão no roteiro. Outras cidades capixabas receberão a caravana natalina, mas a lista final ainda será atualizada pela fabricante de refrigerantes. No ano passado, os caminhões passaram por 26 cidades do ES.
Por quase três décadas, desde que acenderam suas luzes pela primeira vez em um anúncio na TV em meados dos anos 1990, os caminhões das Caravanas de Natal têm percorrido várias cidades do país encantando principalmente as crianças.
Neste ano, com o tema “Desperte o Papai Noel que há em você”, a caravana natalina traz ambientes temáticos com ilusionismo, dois espaços de cenografia, sendo um deles a casa do Papai e da Mamãe Noel, e ativações com inteligência artificial.
Grandes cidades do ES receberão a Caravana de Natal

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Prefeitura no ES adia licitação que seria feita horas antes do Natal. Ho! Ho! Ho!

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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