Megafesta de réveillon em Camburi: definida a 1ª atração nacional

O cantor e compositor baiano Durval Lelys é a primeira grande atração nacional da festa de pré-réveillon em Camburi
, no dia 29 de dezembro, às 22h. Se juntam a Durval, na sexta-feira, os cantores capixabas Marcelo Ribeiro, Amaro Lima e convidados. Outras duas atrações de âmbito nacional se apresentarão no fim de semana de Ano-Novo até a grande noite do dia 31.
Além das atrações musicais nacionais, os shows promovidos pela Prefeitura de Vitória
na festa de pré-réveillon, nas noites de 29 e 30 de dezembro, terão a participação de importantes nomes do cenário musical capixaba.
As atrações musicais vão se apresentar no ponto localizado entre a Mata da Praia e Jardim Camburi
. Os shows serão gratuitos.
Primeira atração do pré-réveillon, Durval comanda um dos blocos mais disputados de Salvador, o “Me Abraça”, que segue há 25 anos embalado pelos grandes sucessos interpretados pelo cantor, a exemplo de “Dança do Vampiro”, “Leva Eu”, “Manivela” e “Quebra aê”. É figura certa em praticamente todas as micaretas de porte do Brasil e também se apresenta em réveillons, festivais e blocos de pré-carnaval.
Junto com a banda Asa de Águia, recebeu prêmios como o “Troféu Dodô & Osmar”, nos anos de 1992, 1997 e 1999. Vendeu 3 milhões de discos, conquistou seis CDs de ouro, dois de platina e se apresenta em cerca de 30 micaretas por ano. A partir de 2014 escolheu a carreira solo.
É atribuída a Durval Lelys a criação do famoso abadá, peça fundamental dos foliões brasileiros em blocos de carnaval Brasil afora. A vestimenta veio para substituir as velhas mortalhas, consideradas obsoletas e desconfortáveis.