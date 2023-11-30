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Leonel Ximenes

Megafesta de réveillon em Camburi: definida a 1ª atração nacional

Serão três noites em comemoração à virada do ano com artistas de fora e locais

Públicado em 

30 nov 2023 às 13:19
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Fogos no ano-novo 2019/2020 na Praia de Camburi em Vitória
Fogos de artifício na virada de ano na Praia de Camburi, em Vitória Crédito: Vitor Jubini
O cantor e compositor baiano Durval Lelys é a primeira grande atração nacional da festa de pré-réveillon em Camburi, no dia 29 de dezembro, às 22h. Se juntam a Durval, na sexta-feira, os cantores capixabas Marcelo Ribeiro, Amaro Lima e convidados. Outras duas atrações de âmbito nacional se apresentarão no fim de semana de Ano-Novo até a grande noite do dia 31.
Além das atrações musicais nacionais, os shows promovidos pela Prefeitura de Vitória na festa de pré-réveillon, nas noites de 29 e 30 de dezembro, terão a participação de importantes nomes do cenário musical capixaba.

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As atrações musicais vão se apresentar no ponto localizado entre a Mata da Praia e Jardim Camburi. Os shows serão gratuitos.

SUCESSO EM MICARETAS

Primeira atração do pré-réveillon, Durval comanda um dos blocos mais disputados de Salvador, o “Me Abraça”, que segue há 25 anos embalado pelos grandes sucessos interpretados pelo cantor, a exemplo de “Dança do Vampiro”, “Leva Eu”, “Manivela” e “Quebra aê”. É figura certa em praticamente todas as micaretas de porte do Brasil e também se apresenta em réveillons, festivais e blocos de pré-carnaval.
Durval Lelys foi a 2º atração do segundo dia de Vital 2023
Durval Lelys foi uma das atrações do segundo dia de Vital 2023 Crédito: Arthur Louzada
Junto com a banda Asa de Águia, recebeu prêmios como o “Troféu Dodô & Osmar”, nos anos de 1992, 1997 e 1999. Vendeu 3 milhões de discos, conquistou seis CDs de ouro, dois de platina e se apresenta em cerca de 30 micaretas por ano. A partir de 2014 escolheu a carreira solo.
É atribuída a Durval Lelys a criação do famoso abadá, peça fundamental dos foliões brasileiros em blocos de carnaval Brasil afora. A vestimenta veio para substituir as velhas mortalhas, consideradas obsoletas e desconfortáveis.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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Praia de Camburi Cultura Música Prefeitura de Vitória Ano-novo Réveillon
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