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Leonel Ximenes

Cidade no ES faz festa para manter cemitério do cozinheiro do papa

Noite de Massas terá dança italiana, show de música sertaneja e sorteio de televisor

Públicado em 

20 nov 2023 às 03:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

A entrada do cemitério antigo de Araguaia, que tem túmulos do século 19
A entrada do cemitério antigo de Araguaia Crédito: Tarcísio Borgo
A festa é para ajudar um cemitério, mas não serão bem-vindas manifestações de tristeza na Noite de Massas que a comunidade de Araguaia vai promover, no próximo dia 25, para arrecadar recursos para o Cemitério Católico São Miguel Arcanjo.
O cemitério do distrito de Araguaia, em Marechal Floriano, é bem antigo e tem túmulos até do século 19. Um dos mais famosos é o do italiano Pedro Tononi, o cozinheiro do papa Leão XIII (leia abaixo nesta reportagem). A gestão do espaço é comunitária, ou seja, não pertence nem à prefeitura nem a um proprietário particular.
Sua manutenção é feita mediante contribuição financeira regular dos próprios moradores interessados. As despesas aumentaram recentemente porque a diretoria do cemitério conseguiu a anexação de um terreno de mil metros quadrados, ao lado do antigo espaço.
O cemitério antigo de Araguaia tem túmulos até do século 19
O cemitério antigo de Araguaia tem túmulos até do século 19 Crédito: Tarcísio Borgo
Essa nova área não terá túmulos. O terreno será todo gramado e os locais de sepultamento serão identificados com uma placa lápide no chão, como é comum nos cemitérios mais modernos.

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Entre as obras que estão sendo realizadas, estão a construção do muro da nova área do cemitério; a reestruturação do muro do antigo; limpeza e lavagem dos túmulos; reforma geral da capela, com novo telhado; construção de banheiros e de uma bancada de granito; iluminação geral e construção do sistema de escoamento de água
Além da farta comida italiana, estão na programação a exibição do grupo de danças italianas Piccinini dei Monti e da dupla sertaneja Luciano Daré & Lara Marinato e o sorteio de uma smart TV de 32 polegadas. O ingresso da festa, com direito ao jantar e ao sorteio do televisor, custa R$ 50, com bebida à parte.
O cemitério de Araguaia foi expandido e tem agora mais uma área de mil metros quadrados
O cemitério de Araguaia foi expandido e tem agora mais uma área de mil metros quadrados Crédito: Tarcísio Borgo
A noite festiva começará às 19h, na igrejinha de Santo Antônio, a três quilômetros do centro de Araguaia.

CEMITÉRIO TEM TÚMULO DO COZINHEIRO DO PAPA

Uma das sepulturas mais visitadas do cemitério de Araguaia é a do italiano Pietro Tononi, que segundo consta foi cozinheiro do papa Leão XIII - o pontífice esteve à frente da Igreja Católica entre os anos de 1878 e 1903.
A passagem ilustre do "araguaiano" pelo Vaticano está narrada na página 24 do livro "La Vita di Vittorio - Diário de Um Imigrante", escrito por Douglas Puppin, falecido médico que também foi deputado estadual.
Jazigo do italiano Pietro Tononi, que foi cozinheiro do papa Leão XIII
Jazigo do italiano Pietro Tononi, que foi cozinheiro do papa Leão XIII Crédito: Cezinha Ronchi
Segundo o vereador e presidente da Câmara de Marechal Floriano, Cezar Tadeu Ronchi Júnior, morador do bucólico distrito, o "chef do papa" teve grande importância para o desenvolvimento da região e criou raízes na pequena vila capixaba de origem italiana.
"Bem jovem, quando ainda morava na Itália, ele trabalhou na cozinha do Vaticano e foi um dos cozinheiros do papa Leão XIII. Depois ele veio para o Brasil em 1895, quando tinha 19 anos, para a construção da Estrada de Ferro Sul Espírito Santo, e se instalou na comunidade de São Martinho. Desde muito novo ele já era um trabalhador e desempenhava muitos ofícios", narra Cezinha, como é conhecido.
Como se vê, preservar cemitérios é, acima de tudo, reverenciar os falecidos e preservar a história. E isso o povo festeiro de Araguaia sabe fazer muito bem.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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