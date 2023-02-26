Morre aos 84 anos o dermatologista e ex-deputado estadual Douglas Puppin

O médico dermatologista e ex-deputado estadual Douglas Puppin morreu neste domingo (26) aos 84 anos.

Nascido em Alfredo Chaves, na região Serrana do Estado, ele foi professor da Universidade Federal do Espírito Santo de 1963 a 1998. Também foi deputado estadual em duas legislaturas, entre 1983 e 1991, pelo então PMDB. E ainda secretário de Estado da Saúde em 1983.

O governo do Espírito Santo decretou luto de três dias pela morte do médico, bem como a Assembleia Legislativa do Espírito Santo.

Imortal da Academia Espírito-santense de Letras, Douglas Puppin foi o terceiro ocupante da cadeira 36, tendo tomado posse em 24 de setembro de 2001.

Pertencia ao Instituto Histórico e Geográfico do Espírito Santo e publicou as seguintes obras, baseadas em pesquisas sobre a imigração italiana no Espírito Santo: Do Veneto para o Brasil (1981); Giovani Maria (romance, 1982); Assim cantava a nonna (1988); La vita de Vitório (1994) e Pietro: Benemérito da libertação de Roma (2001). Além dessas, publicou obras científicas, artigos e pesquisas, sobre sua especialidade médica.

A cerimônia de despedida ocorre neste domingo até as 13 horas no Primícias Memorial House, em Santa Lúcia, em Vitória. E a cerimônia de cremação será na segunda-feira (27), no Cemitério Parque da Paz, em Vila Velha.

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, falou sobre a perda que o Estado está tendo tanto na política quanto na Medicina. E decretou luto oficial de três dias em todo o Estado em pesar pela morte de Puppin, publicando a medida em edição extra do Diário Oficial na tarde deste domingo.

Recebo com muito pesar a notícia da morte do médico, ex-deputado estadual do ES e ex-secretário de Saúde, Douglas Puppin. Sua partida deixa uma lacuna na política capixaba e na medicina, onde se dedicou a cuidar das pessoas e salvar vidas. Meus sentimentos à família. — Renato Casagrande 40 (@Casagrande_ES) February 26, 2023

O presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, Marcelo Santos, decretou luto oficial de três dias, em virtude da morte do médico e ex-deputado estadual. Marcelo Santos ressaltou a relação de amizade que tinha com Puppin.