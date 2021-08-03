Papo de Colunista: os 100 anos da Academia de Letras do ES

O primeiro centenário a gente nunca esquece. O Papo de Colunista vai lembrar os 100 anos da Academia Espírito-Santense de Letras numa conversou com o presidente de honra de uma das instituições culturais mais antigas do Espírito Santo, o escritor e professor Francisco Aurélio Ribeiro.
Com cinco mandatos à frente da academia dos imortais capixabas, Francisco Aurélio contou os detalhes da data histórica, que será comemorada oficialmente em 4 de setembro, a história da instituição, os principais acadêmicos e a rotina dos associados — será que tem chá da tarde entre os escritores e intelectuais?
Com mais de 50 livros publicados, o presidente de honra da AEL é professor aposentado da Ufes, doutor em Letras pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e cronista de A Gazeta há mais de 30 anos. A presidente atual é a professora e escritora Ester Abreu.
O programa é comandado pelo jornalista Leonel Ximenes, até o dia 11 de agosto, durante as férias dos colunistas Beatriz Seixas e Rafael Braz.