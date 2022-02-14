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Leonel Ximenes

Cachorro que caiu em cova de cemitério é resgatado no ES

Defesa Civil foi acionada para retirar da sepultura o animal, que latia muito

Publicado em 14 de Fevereiro de 2022 às 15:21

Públicado em 

14 fev 2022 às 15:21
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O vira-lata estava numa sepultura do cemitério de Alto Liberdade, em Marilândia
O vira-lata estava numa sepultura do cemitério de Alto Liberdade, em Marilândia Crédito: Marcos José Fagundes
Mistério no interior do Espírito Santo: um cãozinho vira-lata (bravo), não se sabe como, foi parar no fundo de uma sepultura aberta no cemitério de Alto Liberdade, pacato e bucólico distrito de Marilândia, no Noroeste do ES. Após os incessantes latidos do animal, um morador acionou a Defesa Civil Municipal, que resgatou o cachorrinho, sem ferimentos, na quinta-feira (10).
Segundo Marcos Ramon Vettoraci, coordenador da Defesa Civil, o morador ficou com medo de entrar na sepultura, porque o cachorro parecia ser bravo, e por isso preferiu acionar o órgão. “Aparentemente esse cachorro estava lá há mais de um dia, porque ouviram o latido dele antes, mas ninguém imaginou que estivesse dentro de uma cova”, conta.

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Após ser resgatado, o animal, assustado, fugiu do local. “Na hora que a gente retirou o cachorro da sepultura e o colocamos no chão, ele virou fumaça, sumiu. Não deu nem tempo de dar água pra ele”, descreve Marcos.
O coordenador da Defesa Civil disse que não tem ideia de quem seja o dono do vira-lata: “Ele deve ser das redondezas, há muitas casas perto do cemitério. Além disso, os cachorros na roça vivem soltos”.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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