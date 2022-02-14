Cachorro que caiu em cova de cemitério é resgatado no ES

O vira-lata estava numa sepultura do cemitério de Alto Liberdade, em Marilândia Crédito: Marcos José Fagundes

Mistério no interior do Espírito Santo : um cãozinho vira-lata (bravo), não se sabe como, foi parar no fundo de uma sepultura aberta no cemitério de Alto Liberdade, pacato e bucólico distrito de Marilândia , no Noroeste do ES. Após os incessantes latidos do animal, um morador acionou a Defesa Civil Municipal, que resgatou o cachorrinho, sem ferimentos, na quinta-feira (10).

Segundo Marcos Ramon Vettoraci, coordenador da Defesa Civil, o morador ficou com medo de entrar na sepultura, porque o cachorro parecia ser bravo, e por isso preferiu acionar o órgão. “Aparentemente esse cachorro estava lá há mais de um dia, porque ouviram o latido dele antes, mas ninguém imaginou que estivesse dentro de uma cova”, conta.

Após ser resgatado, o animal, assustado, fugiu do local. “Na hora que a gente retirou o cachorro da sepultura e o colocamos no chão, ele virou fumaça, sumiu. Não deu nem tempo de dar água pra ele”, descreve Marcos.