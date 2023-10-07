Prefeito de Cariacica ataca o Hamas: “Inimigos de Deus”

A postagem de Euclério no Instagram Crédito: Reprodução do Instagram

“Seja em Israel ou no Brasil, confiamos que os inimigos de Deus não prevalecerão”, bradou o prefeito cariaciquense, em postagem nas redes sociais, no final da tarde deste sábado, em um texto ao lado de uma bela imagem de Jerusalém.

Evangélico, Euclério, na realidade, fez mais uma “profissão de fé”, com citações bíblicas e mensagens de cunho religioso, do que propriamente uma análise geopolítica.

“Lembremos de Isaías 41:10: “Não temas, porque eu sou contigo; não te assombres, porque eu sou teu Deus; eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça”, escreveu o prefeito, citando uma passagem do Antigo Testamento.

Euclério Sampaio quando tomou posse como prefeito de Cariacica Crédito: Assessoria de Imprensa

Não foi o bastante. O prefeito manifestou seu apoio explícito a Israel, a exemplo do que vem fazendo neste sábado grupos de direita e extrema direita no Brasil e no mundo, e chegou à conclusão que as hostilidades no Oriente Médio tem outros propósitos, além da disputa histórica entre israelenses e palestinos por um território considerado sagrado por judeus e muçulmanos.

“Expressamos nossa solidariedade ao povo de Israel. Os terroristas invadem e ceifam vidas inocentes. A guerra é contra o povo de Deus, a família e a pátria”, afirmou Euclério, que exortou: “Oremos. Amém?”