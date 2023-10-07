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Leonel Ximenes

Prefeito de Cariacica ataca o Hamas: “Inimigos de Deus”

Euclério Sampaio chegou a citar passagens bíblicas ao manifestar seu apoio a Israel

Publicado em 07 de Outubro de 2023 às 18:42

Públicado em 

07 out 2023 às 18:42
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

A postagem de Euclério no Instagram
A postagem de Euclério no Instagram Crédito: Reprodução do Instagram
Este sábado (7) foram reservadas duas surpresas: no front internacional, o ataque maciço do Hamas ao território de Israel e, mais próximo à nossa realidade, a condenação dessa mesma agressão pelo prefeito de Cariacica, Euclério Sampaio (UB). Afinal, poucos sabiam que S. Exa. é dado a análises geopolíticas.
“Seja em Israel ou no Brasil, confiamos que os inimigos de Deus não prevalecerão”, bradou o prefeito cariaciquense, em postagem nas redes sociais, no final da tarde deste sábado, em um texto ao lado de uma bela imagem de Jerusalém.

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Evangélico, Euclério, na realidade, fez mais uma “profissão de fé”, com citações bíblicas e mensagens de cunho religioso, do que propriamente uma análise geopolítica.
“Lembremos de Isaías 41:10: “Não temas, porque eu sou contigo; não te assombres, porque eu sou teu Deus; eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça”, escreveu o prefeito, citando uma passagem do Antigo Testamento.
Euclério Sampaio toma posse como prefeito de Cariacica
Euclério Sampaio quando tomou posse como prefeito de Cariacica Crédito: Assessoria de Imprensa
Não foi o bastante. O prefeito manifestou seu apoio explícito a Israel, a exemplo do que vem fazendo neste sábado grupos de direita e extrema direita no Brasil e no mundo, e chegou à conclusão que as hostilidades no Oriente Médio tem outros propósitos, além da disputa histórica entre israelenses e palestinos por um território considerado sagrado por judeus e muçulmanos.
“Expressamos nossa solidariedade ao povo de Israel. Os terroristas invadem e ceifam vidas inocentes. A guerra é contra o povo de Deus, a família e a pátria”, afirmou Euclério, que exortou: “Oremos. Amém?”
Em tempo: qual a opinião de Euclério Sampaio sobre a Guerra na Ucrânia?

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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