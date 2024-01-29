Recuos de bateria no Sambão recebem o nome de 2 sambistas do ES

Ditão (tocando tamborim) e Polha: figuras históricas do carnaval homenageadas no Sambão Crédito: Divulgação

Nenhum sambista capixaba olhará para os dois recuos de bateria no Sambão do Povo da mesma forma, a partir do Carnaval de 2024 . O primeiro, antes dos ritmistas entrarem na avenida, agora tem o nome de “Luiz Carlos dos Santos, o Polha”.

Baluarte do samba no Espírito Santo, Polha era um dos grandes personagens do carnaval capixaba, intérprete talentoso que morreu em decorrência de complicações causadas pela Covid-19.

Polha atuou como intérprete e compositor da Novo Império no final dos anos 1980. Era também muito empenhado na construção e montagens de carros alegóricos. Chegou a ser homenageado na Assembleia Legislativa e na Câmara Municipal de Vitória.

O segundo recuo, por sua vez, foi batizado de “Mestre Ditão”, outro símbolo do carnaval do ES. Ditão foi presidente da escola de samba Unidos de Jucutuquara e morreu após sofrer um infarto fulminante. A escola foi criada no dia 29 de janeiro de 1972 e Ditão foi um dos fundadores. Além disso, ele era mestre de bateria da agremiação e filho de dona Maria Coroa, conhecida benzedeira em Vitória.

A decisão de batizar os dois recuos é da gestão de Edson Neto à frente da Liesge, a Liga das Escolas de Samba. Uma estrutura com nome e foto dos dois homenageados já está nos espaços do Sambão.