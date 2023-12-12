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Leonel Ximenes

MUG busca no Salgueiro sua porta-bandeira para o desfile no Sambão

Grávida de quatro meses, Klaura Costa será substituída por Letícia Malaquias ne escola campeã do Carnaval capixaba

Publicado em 12 de Dezembro de 2023 às 16:19

Públicado em 

12 dez 2023 às 16:19
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes Leonel Ximenes
Klaura Costa desfila com Hudson Maia na MUG
Leticia Malaquias ensaia com Hudson Maia na MUG Crédito: Flávio Rocha
Atual campeã do Carnaval, a Mocidade Unida da Glória (MUG) não terá na passarela do Sambão do Povo, em fevereiro, sua primeira porta-bandeira. E por um motivo justo: Klaura Costa está grávida de quatro meses e optou por não defender o pavilhão da escola de samba da Glória, em Vila Velha.
Com o desfalque de Klaura, a Leão da Glória se mobilizou e buscou na Acadêmicos do Salgueiro, do Rio de Janeiro, a substituta, Letícia Malaquias, que desfilou como segunda porta-bandeira da vermelho e branco do Andaraí no Carnaval de 2023. Letícia agora terá a missão de buscar a nota 10 ao lado do primeiro mestre-sala da MUG, Hudson Maia.
Klaura, que estará na 24ª semana de gestação no começo de fevereiro, não vai bailar, mas desfilará junto da nova dupla, no papel de mestre de cerimônias, apresentando-os para o Sambão do Povo e os jurados.

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A decisão de não desfilar partiu da própria Klaura, que contou com o apoio da diretoria da MUG. Aliás, foi Klaura quem ajudou a escola a achar sua substituta, indicando Letícia, que mora no Rio de Janeiro.
“Letícia viajará para Vila Velha para algumas apresentações na quadra da escola, para ensaio e rua, e o Hudson fará as malas rumo ao Rio também em janeiro para a preparação final da coreografia deles”, explica Robertinho da MUG, presidente da escola.
Na busca pelo bicampeonato, a MUG cantará a vida e obra do pintor Homero Massena na avenida.

Correção

12/12/2023 - 4:50
A foto da porta-bandeira da MUG foi identificada incorretamente na primeira versão deste texto. O correto é Letícia Malaquias, e não Klaura Costa, como foi publicado. O título e o texto foram corrigidos.
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Leonel Ximenes

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Iniciou sua história em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De lá para cá, acumula passagens pelas editorias de Polícia, Política, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Também atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 é colunista. É formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo.

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