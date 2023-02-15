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MUG é a campeã do Carnaval de Vitória de 2023

Escola da Glória, em Vila Velha, cantou sobre Colatina no Sambão do Povo em um desfile com fantasias luxuosas e carros grandiosos
Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

15 fev 2023 às 18:57

Publicado em 15 de Fevereiro de 2023 às 18:57

MUG desfila no Sambão do Povo no Carnaval de Vitória 2023
Comissão de frente da MUG no Sambão do Povo Crédito: Fernando Madeira
A Mocidade Unida da Glória (MUG) é a grande campeã do Carnaval de Vitória 2023. A escola da Glória, em Vila Velha, teve 179,5 pontos e ergue a taça do Grupo Especial do Carnaval de Vitória pela oitava vez. O último título da escola foi em 2018. O segundo lugar ficou com a Unidos de Jucutuquara, com 179,3 pontos. (Confira a classificação geral no final da matéria)
A apuração ocorreu nesta quarta-feira (15) no Sambão do Povo, mesmo palco dos desfiles do último fim de semana. No ano passado, a MUG foi a vice-campeã do Grupo Especial, sendo superada pela Novo Império. Neste ano, começou a apuração atrás da Chegou O Que Faltava, mas ultrapassou após o quesito bateria.
A MUG foi a quinta escola a entrar na avenida pelo Grupo Especial e apresentou um enredo sobre a história da cidade de Colatina. O Leão da Glória impressionou levando para avenida carros grandiosos e fantasias luxuosas.
Com o enredo "A caminho das terras do sol poente", a agremiação homenageou Colatina como protagonista de tradição e da modernidade. Ao fim, saiu sob os gritos de "É campeã".
MUG é a campeã do Carnaval de Vitória de 2023
O carro-abre alas já mostrava a imponência das alegorias. Uma maria-fumaça (que realmente soltava fumaça) com 29,60 metros de comprimento — o limite do regulamento é 30m —, em dois chassis, todo iluminado e com movimento pedia passagem apitando.
O segundo carro, com o tema "Café, a bebida da princesa", espalhou cheiro de café pela avenida e encantou os foliões. 
A apresentação da escola em 2023 marcou a volta do carnavalesco Peterson Alves à agremiação e também a despedida de Fernanda Figueredo, que ocupava o posto de rainha de bateria da MUG.
A escola foi também a favorita dos leitores de A Gazeta, sendo a mais votada na enquete realizada pelo site logo após dos desfiles, recebendo 41,8% dos votos.  Na segunda colocação na enquete, ficou a atual campeã Novo Império, com 15,1% dos votos. Em terceiro, foi escolhida a Boa Vista, com 13,4%.

Carnaval 2023: Confira como foi o desfile da MUG

Com o resultado oficial divulgado, a Andaraí deixa a elite do Carnaval de Vitória e, em 2024, desfilará pelo Grupo A.
Grupo Especial - apuração
  1. Mocidade Unida da Glória - 179,5 pontos
  2. Unidos de Jucutuquara - 179,3
  3. Boa Vista - 179,2
  4. Chegou O Que Faltava - 178,9
  5. Unidos da Piedade - 177,20
  6. Novo Império - 176,70
  7. Andaraí - 176,1

MUG é campeã do carnaval 2023

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