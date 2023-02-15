Comissão de frente da MUG no Sambão do Povo Crédito: Fernando Madeira

A Mocidade Unida da Glória (MUG) é a grande campeã do Carnaval de Vitória 2023. A escola da Glória, em Vila Velha, teve 179,5 pontos e ergue a taça do Grupo Especial do Carnaval de Vitória pela oitava vez. O último título da escola foi em 2018. O segundo lugar ficou com a Unidos de Jucutuquara, com 179,3 pontos. (Confira a classificação geral no final da matéria)

A apuração ocorreu nesta quarta-feira (15) no Sambão do Povo, mesmo palco dos desfiles do último fim de semana. No ano passado, a MUG foi a vice-campeã do Grupo Especial, sendo superada pela Novo Império. Neste ano, começou a apuração atrás da Chegou O Que Faltava, mas ultrapassou após o quesito bateria.

Com o enredo "A caminho das terras do sol poente", a agremiação homenageou Colatina como protagonista de tradição e da modernidade. Ao fim, saiu sob os gritos de "É campeã".

Your browser does not support the audio element. MUG é a campeã do Carnaval de Vitória de 2023

O carro-abre alas já mostrava a imponência das alegorias. Uma maria-fumaça (que realmente soltava fumaça) com 29,60 metros de comprimento — o limite do regulamento é 30m —, em dois chassis, todo iluminado e com movimento pedia passagem apitando.

O segundo carro, com o tema "Café, a bebida da princesa", espalhou cheiro de café pela avenida e encantou os foliões.

Na segunda colocação na enquete, ficou a atual campeã Novo Império, com 15,1% dos votos. Em terceiro, foi escolhida a Boa Vista, com 13,4%. A escola foi também a favorita dos leitores de A Gazeta , sendo a mais votada na enquete realizada pelo site logo após dos desfiles, recebendo 41,8% dos votos.Na segunda colocação na enquete, ficou a atual campeã Novo Império, com 15,1% dos votos. Em terceiro, foi escolhida a Boa Vista, com 13,4%.

Carnaval 2023: Confira como foi o desfile da MUG

Com o resultado oficial divulgado, a Andaraí deixa a elite do Carnaval de Vitória e, em 2024, desfilará pelo Grupo A.

Grupo Especial - apuração

Mocidade Unida da Glória - 179,5 pontos Unidos de Jucutuquara - 179,3 Boa Vista - 179,2 Chegou O Que Faltava - 178,9 Unidos da Piedade - 177,20 Novo Império - 176,70 Andaraí - 176,1