Comissão de frente da Pega no Samba no carnaval 2023 Crédito: Rodrigo Gavini

A escola Pega no Samba é a campeã do Grupo A do Carnaval de Vitória de 2023. A agremiação de Consolação, em Vitória, que foi a terceira a desfilar na sexta-feira (10), conquistou uma vaga na elite do carnaval capixaba e, em 2024, desfilará no Grupo Especial, no sábado, disputando o mais alto prêmio.

Your browser does not support the audio element. Pega no Samba conquista o título do Grupo A do Carnaval 2023

Pega no Samba conquista título do Grupo A

O primeiro carro do Pega no Samba trouxe exemplos de histórias da comunidade. Segundo a escola, tudo é favela e é samba. Inclusive o trabalho formal, como o da jornalista Dani Abreu, da TV Gazeta, que estava no carro. Outros profissionais também foram homenageados. Em outro carro estava a ativista Deborah Sabará, que levantou a faixa "vidas negras importam".

Escola de tradição, o Pega no Samba deixou o Grupo Especial no carnaval de 2019. Em 2020 e em 2022 ela desfilou pelo Grupo A. (em 2021 não houve desfile em função da pandemia). Agora, volta à elite do carnaval capixaba.

Apuração do Grupo A

Pega no Samba: 178,40 Independentes de São Torquato: 177,40 Mocidade da Praia: 176,70 Império de Fátima: 176,40 Imperatriz do Forte: 176,10 Unidos de Barreiros: 175,50 Chega Mais: 174,30

A Chega Mais foi a última colocada na grupo, e por isso será rebaixada para o Grupo B em 2024.

Pega no Samba conquista título do Grupo A

Independente de Eucalipto é campeã do Grupo B

No grupo de acesso B, a Independente de Eucalipto foi a vencedora e vai desfilar pelo grupo A em 2024, na sexta-feira. A escola da região de Maruípe se apresentou no domingo e teve como enredo "Do yorubá ao santuário negro", mostrando a escravidão no Brasil - e sua "falsa abolição" -, além de prestar uma homenagem ao Mucane.

A escola obteve um total de 178,20 pontos na apuração e não teve nenhuma penalidade aplicada.

Neno Bahia, presidente da Independente de Eucalipto, erguendo o troféu do grupo B Crédito: Fernando Madeira

A Independente de Eucalipto é uma das escolas de samba mais tradicionais de Vitória. Ela viveu seus anos dourados na década de 1980, quando figurava entre as grandes do Grupo Especial, disputando títulos.

Após alguns anos sem participar do carnaval capixaba, a Eucalipto se reestruturou voltou a disputar o carnaval em 2018 ficando com a terceira colocação do Grupo B naquele ano. Agora alçada ao Grupo A, a escola já tem uma meta para os próximos anos: voltar para a elite do carnaval capixaba.

Veja a apuração completa do grupo B

Independente de Eucalipto: 178,20 Mocidade Serrana: 177,50 União Jovem de Itacibá: 176,80 Rosas de Ouro: 176,50 Tradição Serrana: 176,50