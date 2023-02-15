Vídeo: apuração no Sambão do Povo tem confusão e troféu de vice jogado no chão

A apuração dos votos do Grupo A do Carnaval de Vitória, nesta quarta-feira (15), terminou com confusão. O Pega no Samba teve melhor desempenho perante os jurados e levou o título do grupo, o que lhe garante o retorno ao Grupo Especial em 2024.
Inconformados com o resultado, porém, integrantes da Independentes de São Torquato, que ficou em segundo lugar, derrubaram o próprio troféu no chão do Sambão.
O prêmio ficou em pedaços e foi recolhido diante de integrante do Pega no Samba que levantava o próprio troféu. Houve um princípio de confusão, com membros das escolas partindo um para cima do outro, mas, antes que chegassem à agressão física, houve intervenção.
A locução da apuração foi interrompida e foram feitas críticas à postura dos que agiram com violência e ressaltado que as agremiações podem ser penalizadas diante do comportamento.
O clima de insatisfação começou a crescer ainda durante a apuração. Nos primeiros quesitos, as duas agremiações estavam bastante próximas na votação, mas a Pega no Samba, que cantou o enredo "Era só mais um cria", numa referência às comunidades periféricas, passou a ter melhores notas e ganhou com 178,40 pontos.
A Independentes de São Torquato, que levou para a avenida "Madalena — muito mais que um bem-querer" terminou a apuração com 177,40, isto é, um ponto a menos, diferença que, em desfiles de escola de samba, é considerada grande.