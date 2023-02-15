Vídeo: apuração no Sambão do Povo tem confusão e troféu de vice jogado no chão

Inconformados com o resultado, porém, integrantes da Independentes de São Torquato, que ficou em segundo lugar, derrubaram o próprio troféu no chão do Sambão

O prêmio ficou em pedaços e foi recolhido diante de integrante do Pega no Samba que levantava o próprio troféu. Houve um princípio de confusão, com membros das escolas partindo um para cima do outro, mas, antes que chegassem à agressão física, houve intervenção.

Troféu de vice do Grupo A é jogado no chão Crédito: Fernando Madeira

A locução da apuração foi interrompida e foram feitas críticas à postura dos que agiram com violência e ressaltado que as agremiações podem ser penalizadas diante do comportamento.