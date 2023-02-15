Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Carnaval de Vitória

Vídeo: apuração no Sambão do Povo tem confusão e troféu de vice jogado no chão

Após o resultado que deu o título do Grupo A ao Pega no Samba, integrantes da escola Independentes de São Torquato ficaram inconformados e derrubaram o prêmio de 2° lugar; veja o vídeo
Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

15 fev 2023 às 18:23

Publicado em 15 de Fevereiro de 2023 às 18:23

A apuração dos votos do Grupo A do Carnaval de Vitória, nesta quarta-feira (15), terminou com confusão. O Pega no Samba teve melhor desempenho perante os jurados e levou o título do grupo, o que lhe garante o retorno ao Grupo Especial em 2024.
Inconformados com o resultado, porém, integrantes da Independentes de São Torquato, que ficou em segundo lugar, derrubaram o próprio troféu no chão do Sambão
O prêmio ficou em pedaços e foi recolhido diante de integrante do Pega no Samba que levantava o próprio troféu. Houve um princípio de confusão, com membros das escolas partindo um para cima do outro, mas, antes que chegassem à agressão física, houve intervenção.
Troféu de vice do Grupo A é jogado no chão
Troféu de vice do Grupo A é jogado no chão Crédito: Fernando Madeira
A locução da apuração foi interrompida e foram feitas críticas à postura dos que agiram com violência e ressaltado que as agremiações podem ser penalizadas diante do comportamento. 
O clima de insatisfação começou a crescer ainda durante a apuração. Nos primeiros quesitos, as duas agremiações estavam bastante próximas na votação, mas a Pega no Samba, que cantou o enredo "Era só mais um cria", numa referência às comunidades periféricas, passou a ter melhores notas e ganhou com 178,40 pontos.
A Independentes de São Torquato, que levou para a avenida "Madalena — muito mais que um bem-querer" terminou a apuração com 177,40, isto é, um ponto a menos, diferença que, em desfiles de escola de samba, é considerada grande. 

Veja Também

Pega no Samba conquista o título do Grupo A do Carnaval 2023

Riqueza de cores e detalhes: o pós-desfile das escolas de samba do ES

Carnaval 2023: baterias deram show e sambas empolgaram; veja resumo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Carnaval de Vitória Sambão do Povo Independentes de São Torquato Pega no Samba Núcleo ag
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Porto Vitória volta a perder, mas segue com chances na Copa Verde
Imagem de destaque
Rosto derretido: entenda como a perda de peso rápida envelhece o rosto
Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados