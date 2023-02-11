Pega no Samba traz favela para Sambão do Povo em desfile de 57 minutos

O movimento que começou como um bloco de carnaval na década de 1970 virou um grito importante defendendo que a favela é cultura. O Pega no Samba foi a 3ª escola a desfilar no Sambão do Povo no grupo A do Carnaval de Vitória em 2023. Apesar das belezas do samba-enredo, com referências a Elza Soares e Emicida, a agremiação extrapolou o tempo permitido para desfile: foram 57 minutos e 37 segundos, pouco mais de dois minutos além do intervalo previsto em regra.
O samba-enredo do Pega no Samba estava na ponta da língua dos componentes. A letra falava em fé e orgulho do "crias".
O primeiro carro do Pega no Samba trouxe exemplos de histórias da comunidade. Segundo a escola, tudo é favela e é samba. Inclusive o trabalho formal, como o da jornalista Dani Abreu, da TV Gazeta, que estava no carro. Outros profissionais também foram homenageados. Em outro carro estava a ativista Deborah Sabará, que levantou a faixa "vidas negras importam".