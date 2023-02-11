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Brilhou, mas extrapolou

Pega no Samba traz favela para Sambão do Povo em desfile de 57 minutos

Agremiação da região de São Benedito, Bonfim e Bairro da Penha mostrou tudo o que há de bom na comunidade em uma apresentação que  enalteceu os "crias"
Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

11 fev 2023 às 02:43

Publicado em 11 de Fevereiro de 2023 às 02:43

Pega no samba
O funk pintou no Sambão do Povo com os "crias" do Pega no Samba Crédito: Rodrigo Gavini
O movimento que começou como um bloco de carnaval na década de 1970 virou um grito importante defendendo que a favela é cultura. O Pega no Samba foi a 3ª escola a desfilar no Sambão do Povo no grupo A do Carnaval de Vitória em 2023. Apesar das belezas do samba-enredo, com referências a Elza Soares e Emicida, a agremiação extrapolou o tempo permitido para desfile: foram 57 minutos e 37 segundos, pouco mais de dois minutos além do intervalo previsto em regra.
O samba-enredo do Pega no Samba estava na ponta da língua dos componentes. A letra falava em fé e orgulho do "crias".

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O primeiro carro do Pega no Samba trouxe exemplos de histórias da comunidade. Segundo a escola, tudo é favela e é samba. Inclusive o trabalho formal, como o da jornalista Dani Abreu, da TV Gazeta, que estava no carro. Outros profissionais também foram homenageados. Em outro carro estava a ativista Deborah Sabará, que levantou a faixa "vidas negras importam".

Confira como foi o desfile do Pega no Samba

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