Império de Fátima supera problemas e entrega emoção no Sambão do Povo

A Império de Fátima levou muita cor e energia, explodindo o Sambão do Povo de Alegria Crédito: Ricardo Medeiros

Com o enredo "Não dá mais para segurar, explode coração!", a Império de Fátima foi a segunda a desfilar entre as escolas do Grupo A. A agremiação do Bairro de Fátima ignorou o fato de ser a mais nova entre as escolas do Grupo A, com apenas 9 anos de existência, e fez um desfile de gente grande.

Foram representadas explosões em sentidos negativos, como a maldade, mas também de alegria e humanidade. A "Caçulinha da Serra" fechou o desfile dentro do tempo, com 51 minutos e 55 segundo, dentro do intervalo permitido. O carro abre-alas apresentou problemas antes de entrar no Sambão do Povo, o que não comprometeu a beleza do espetáculo.

A "Caçulinha da Serra" foi a segunda escola a desfilar na avenida Crédito: Ricardo Medeiros

Foi o presidente da Império de Fátima, Sérgio Anderson, quem abriu o desfile da escola. Serginho, como é conhecido, entrou de cadeira de rodas. Ele quebrou o quadril, o que não o impediu de participar do Carnaval de Vitória em 2023 com alma e corpo presente.

As baianas da Império de Fátima coloriram o Sambão do Povo. As 50 selecionadas estavam vestidas de explosão mãe - o que representa, segundo a escola, a primeira explosão, a mãe de todas as explosões. O futebol também foi lembrado e ganhou destaque em uma ala especial.

Confira como foi o desfile da Império de Fátima

Ao fim do desfile, o presidente Serginho se disse satisfeito com o desempenho dos participantes.

"Na minha avaliação foi um desfile nota 10, um desfile da comunidade. Fala de coisas boas e coisas ruins, traz contexto do garimpo ilegal e desmatamento. E traz por fim Nossa Senhora de Fátima. Quero explosão de nota 10", afirmou.

"Caçulinha da Serra"

A Império de Fátima, conhecida como “Caçulinha da Serra”, tem apenas nove anos de criação, nasceu do sonho de amigos que queriam criar uma escola com a cara da comunidade, cheia de garra e disposta a enfrentar obstáculos.

Em 2020, a escola levou parte da sua estrutura para galpões em Novo Horizonte, por causa do espaço e por serem locais que “caberiam” no orçamento. Acabou que a comunidade abraçou a escola, e começou uma relação muito positiva.