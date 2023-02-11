"Mas será o Benedito?" Imperatriz do Forte fecha o desfile dentro do tempo

Imperatriz do Forte trouxe um desfile com alegorias e carros nas cores verde e rosa que dão vida a agremiação Crédito: Ricardo Medeiros

A Imperatriz do Forte mostrou a que veio na abertura do Carnaval de Vitória de 2023. A verde e rosa do Espírito Santo entrou com o enredo: "Mas Será o Benedito?", pretendendo contar a história de Benedito Meia-Légua, lendário quilombola da região do Sapê do Norte, área que atualmente engloba municípios como Itaúnas e São Mateus. A escola encerrou o desfile dentro do tempo permitido, com 53 minutos e 50 segundos.

Seguindo a tendência do samba enredo escolhido, a Imperatriz do Forte colocou pessoas negras e moradores da comunidade em destaque no chão e no primeiro carro, com 15 metros de largura. As cores verde e rosa ficaram marcadas logo nos primeiros minutos do desfile, sempre com referências à coroa, o principal símbolo da escola.

Confira como foi o desfile da Imperatriz do Forte

O segundo carro da escola, chamado de Quilombo Forte, trouxe fotos de pessoas da comunidade e da escola. Se a ideia foi homenagear e eternizar, a escola teve sucesso ao colocar pessoas comuns para destacar a história de Benedito Meia-Légua. "E arde... Por que a igualdade ainda está por vir", cantou a escola.

Ao fim do desfile, os integrantes se emocionaram com o espetáculo promovido no Sambão do Povo, sobretudo por encerrarem dentro do tempo permitido, com 53:50. Em entrevista à reportagem de A Gazeta, o presidente da escola, Artur Kadratz afirmou estar satisfeito com o desemprenho e falou até em "certeza de título".

“A sensação de abrir o Carnaval de Vitória esse ano é demais. O que tenho a dizer é que a Imperatriz mostrou que ela é uma escola de grupo especial, e fez de tudo para voltar ao grupo especial. Tenho certeza que na quarta iremos comemorar o nosso título. Só tenho a agradecer a liga, ao governo e principalmente minha comunidade”, disse o presidente Artur Kadratz.

Sobre a escola

A escola foi fundada em 15 de dezembro de 1972. Seu nome foi decidido da seguinte forma: os fundadores gostariam de homenagear uma grande escola de samba do Rio de Janeiro, dessa forma, colocaram em dois sacos os nomes das escolas do Rio. Sacudiram e, os papéis sorteados definiriam os nomes e as cores. Imperatriz Leopoldinense saiu em um e Mangueira em outro. Assim nasceu a Imperatriz verde e rosa do Espírito Santo.

Desfile da Imperatriz do Forte Crédito: Ricardo Medeiros

O enredo escolhido pela Imperatriz do Forte para o carnaval de 2023 tem o título “Mas será o Benedito?” e conta a história de Benedito Meia-Légua, lendário quilombola da região do Sapê do Norte. O território, que engloba os atuais municípios de São Mateus, Conceição da Barra e Itaúnas, tem sua história construída e marcada pelo período escravista e, consequentemente, pela existência de quilombos e líderes na luta da liberdade do povo negro.