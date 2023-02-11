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De mãe para filho

Garoto de 11 anos brilha na bateria da Império de Fátima: "Eu amo isso aqui"

Diogo Bernardes desfilou na bateria da ala 6 da escola. Mesmo com a pouca idade, este foi o terceiro desfile dele pela agremiação
Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

11 fev 2023 às 01:42

Publicado em 11 de Fevereiro de 2023 às 01:42

Carnaval
Diogo Bernardes, de 11 anos, desfilou com a mãe, Gabriela Bernades, na Império de Fátima Crédito: Alberto Borém
Idade não é documento para o garoto de 11 anos Diogo Bernardes, que desfilou na madrugada deste sábado (11) pela Império de Fátima, da Serra, a segunda escola a entrar no Sambão do Povo. Apesar da pouca idade, é o terceiro carnaval do pequeno carnavalesco, que diz "amar" o desfile no Carnaval de Vitória.
"É a terceira vez que desfilo no Sambão do Povo, acho muito legal. É cansativo, mas é acho muito legal para mim. Vou fazer 12 anos esse ano e quero continuar desfilando. Se me chamarem, eu volto. Eu amo."
Acompanhado da mãe, Gabriela Bernardes, Diogo desfilou na bateria da ala 6, especialmente separa para fazer referência ao futebol, responsável pela explosão de alegria. A escola entrou na avenida justamente para exibir as diversas possibilidades de explosão - as boas e ruins.
Para a mãe de Diogo, ocupar o Sambão do Povo é "fortalecer a cultura".

Confira como foi o desfile da Império de Fátima

"Desfilo desde os meus 13 anos, hoje estou com 30 e não parei ainda. Mas a intenção de trazer meu filho é passar a cultura do samba, porque essa cultura está morrendo. A gente precisa fortalecer o samba", afirmou.
A Império de Fátima é a escola mais nova entre todas do Grupo A que desfilam no primeiro dia de Carnaval em 2023. Com apenas 9 anos de existência, a "Caçulinha da Serra" é bicampeã do Grupo B e agora quer o título para conquistar uma vaga no Grupo Especial.

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