Garoto de 11 anos brilha na bateria da Império de Fátima: "Eu amo isso aqui"

Diogo Bernardes, de 11 anos, desfilou com a mãe, Gabriela Bernades, na Império de Fátima Crédito: Alberto Borém

Idade não é documento para o garoto de 11 anos Diogo Bernardes, que desfilou na madrugada deste sábado (11) pela Império de Fátima, da Serra, a segunda escola a entrar no Sambão do Povo . Apesar da pouca idade, é o terceiro carnaval do pequeno carnavalesco, que diz "amar" o desfile no Carnaval de Vitória.

"É a terceira vez que desfilo no Sambão do Povo, acho muito legal. É cansativo, mas é acho muito legal para mim. Vou fazer 12 anos esse ano e quero continuar desfilando. Se me chamarem, eu volto. Eu amo."

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Acompanhado da mãe, Gabriela Bernardes, Diogo desfilou na bateria da ala 6, especialmente separa para fazer referência ao futebol, responsável pela explosão de alegria. A escola entrou na avenida justamente para exibir as diversas possibilidades de explosão - as boas e ruins.

Para a mãe de Diogo, ocupar o Sambão do Povo é "fortalecer a cultura".

Confira como foi o desfile da Império de Fátima

"Desfilo desde os meus 13 anos, hoje estou com 30 e não parei ainda. Mas a intenção de trazer meu filho é passar a cultura do samba, porque essa cultura está morrendo. A gente precisa fortalecer o samba", afirmou.