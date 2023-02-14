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Grupo Especial

Carnaval de Vitória: MUG é eleita favorita ao título em enquete de A Gazeta

Enquete recebeu mais de 7,4 mil participantes, sendo que a escola de Vila Velha teve 41,8% dos votos, seguida pela atual campeã Novo Império. Veja o resultado completo
Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

14 fev 2023 às 19:16

Publicado em 14 de Fevereiro de 2023 às 19:16

MUG desfila no Sambão do Povo no Carnaval de Vitória 2023
Desfile da MUG trouxe Colatina para o Sambão do Povo no Carnaval de Vitória 2023 Crédito: Fernando Madeira
A Mocidade Unida da Glória (MUG) é a favorita ao título de campeã do Carnaval de Vitória 2023 na opinião dos leitores de A Gazeta. Na enquete, que foi encerrada às 18 horas desta terça-feira (14), a escola de Vila Velha foi a mais votada entre as sete agremiações do Grupo Especial, que desfilaram no Sambão do Povo na noite de sábado (11) e na manhã de domingo (12).
Participaram da enquete 7.468 pessoas. A MUG foi escolhida por 41,8% dos leitores. Na segunda colocação, ficou a atual campeã Novo Império, com 15,1% dos votos. Em terceiro, foi escolhida a Boa Vista, com 13,4%. 
Além das três, também estão na disputa pelo título mais cobiçado do carnaval capixaba as escolas: Unidos da Piedade, Unidos de Jucutuquara, Andaraí e Chegou o que Faltava. O resultado oficial só sairá na quarta-feira (15), quando serão reveladas as notas dos julgadores. A apuração terá transmissão ao vivo de A Gazeta.
Carnaval de Vitória MUG é eleita favorita ao título em enquete de A Gazeta
  1. Mocidade Unida da Glória (MUG) - 41,8%
  2. Novo Império - 15,1%
  3. Boa Vista - 13,4%
  4. Chegou o que Faltava - 10,2%
  5. Unidos de Jucutuquara - 8,7%
  6. Unidos da Piedade - 7,7%
  7. Andaraí - 3%

MUG cantou Colatina em desfile que impressionou pela grandiosidade

A MUG foi a quinta escola do Grupo Especial a desfilar pelo Sambão do Povo. O Leão da Glória impressionou levando para avenida carros grandiosos e fantasias luxuosas.
Com o enredo "A caminho das terras do sol poente", a agremiação homenageou a cidade de Colatina como protagonista de tradição e da modernidade. Ao fim, saiu sob os gritos de "É campeã".
O carro-abre alas já mostrava a imponência das alegorias. Uma maria-fumaça (que realmente soltava fumaça) com 29,60 metros de comprimento — o limite do regulamento é 30m —, em dois chassis, todo iluminado e com movimento pedia passagem apitando.
Se confirmada a preferência dos leitores na apuração das notas, a MUG voltará a erguer a taça do Carnaval de Vitória, feito que aconteceu pela última vez em 2018.

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Novo Império

Segundo lugar na preferência dos leitores, a atual campeã do Carnaval de Vitória foi a terceira a entrar no Sambão do Povo. Com o enredo "Imperium — abram alas para vossas majestades", a coroa que simboliza a agremiação, em um elemento cenográfico da comissão de frente, mostrava que a escola planejava reinar no Sambão.
Entre os destaques, a bateria e suas paradinhas, que contagiaram o público. Na avenida, a Novo Império resolveu fazer um baile para comemorar a sétima estrela conquistada no último carnaval, em uma viagem no tempo, entre majestades.

Boa Vista  

Terceiro lugar na enquete A Gazeta, a Boa Vista venceu pela última vez em 2020. Neste ano, a escola de Cariacica empolgou o público com o enredo "Humor: tanto riso, oh, quanta alegria... No tom da canção a Boa Vista contagia".
bateria Águia Furiosa abusou das paradinhas e o trecho do samba "Sorrir é resistir" caiu na boca do público. A escola deixou o Sambão aos gritos de 'É campeã' pela arquibancada.

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