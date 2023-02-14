Desfile da MUG trouxe Colatina para o Sambão do Povo no Carnaval de Vitória 2023 Crédito: Fernando Madeira

A Mocidade Unida da Glória (MUG) é a favorita ao título de campeã do Carnaval de Vitória 2023 na opinião dos leitores de A Gazeta. Na enquete, que foi encerrada às 18 horas desta terça-feira (14), a escola de Vila Velha foi a mais votada entre as sete agremiações do Grupo Especial, que desfilaram no Sambão do Povo na noite de sábado (11) e na manhã de domingo (12).

Participaram da enquete 7.468 pessoas. A MUG foi escolhida por 41,8% dos leitores. Na segunda colocação, ficou a atual campeã Novo Império, com 15,1% dos votos. Em terceiro, foi escolhida a Boa Vista, com 13,4%.

Além das três, também estão na disputa pelo título mais cobiçado do carnaval capixaba as escolas: Unidos da Piedade, Unidos de Jucutuquara, Andaraí e Chegou o que Faltava. O resultado oficial só sairá na quarta-feira (15), quando serão reveladas as notas dos julgadores. A apuração terá transmissão ao vivo de A Gazeta

Your browser does not support the audio element. Carnaval de Vitória MUG é eleita favorita ao título em enquete de A Gazeta

Mocidade Unida da Glória (MUG) - 41,8% Novo Império - 15,1%

Boa Vista - 13,4% Chegou o que Faltava - 10,2%

Unidos de Jucutuquara - 8,7%

Unidos da Piedade - 7,7%

Andaraí - 3%



MUG cantou Colatina em desfile que impressionou pela grandiosidade

Com o enredo "A caminho das terras do sol poente", a agremiação homenageou a cidade de Colatina como protagonista de tradição e da modernidade. Ao fim, saiu sob os gritos de "É campeã".

O carro-abre alas já mostrava a imponência das alegorias. Uma maria-fumaça (que realmente soltava fumaça) com 29,60 metros de comprimento — o limite do regulamento é 30m —, em dois chassis, todo iluminado e com movimento pedia passagem apitando.

Se confirmada a preferência dos leitores na apuração das notas, a MUG voltará a erguer a taça do Carnaval de Vitória, feito que aconteceu pela última vez em 2018.

Carnaval 2023: Confira como foi o desfile da MUG

Novo Império

Segundo lugar na preferência dos leitores, a atual campeã do Carnaval de Vitória foi a terceira a entrar no Sambão do Povo. Com o enredo "Imperium — abram alas para vossas majestades", a coroa que simboliza a agremiação, em um elemento cenográfico da comissão de frente, mostrava que a escola planejava reinar no Sambão.

Entre os destaques, a bateria e suas paradinhas, que contagiaram o público . Na avenida, a Novo Império resolveu fazer um baile para comemorar a sétima estrela conquistada no último carnaval, em uma viagem no tempo, entre majestades.

Boa Vista

Terceiro lugar na enquete A Gazeta, a Boa Vista venceu pela última vez em 2020. Neste ano, a escola de Cariacica empolgou o público com o enredo "Humor: tanto riso, oh, quanta alegria... No tom da canção a Boa Vista contagia".

Veja como foram os demais desfiles

Chegou o que faltava

Jucutuquara

Piedade

Andaraí