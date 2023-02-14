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Gazeta na Folia

Reveja a transmissão da apuração do Carnaval de Vitória 2023

A Gazeta acompanhou a divulgação das notas das escolas de samba dos grupos B, A e especial do Carnaval 2023 direto do Sambão do Povo
Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

14 fev 2023 às 17:39

Publicado em 14 de Fevereiro de 2023 às 17:39

A grande campeã do Carnaval de Vitória de 2023 é a Mocidade Unida da Glória (MUG). O nome da vencedora foi relevado nesta quarta-feira (15), durante a apuração das notas dos desfiles das escolas de samba que desfilaram no último fim de semana, diretamente do Sambão do Povo. Reveja a transmissão:
Confira as vencedoras de cada grupo:
  • Grupo B: Independente de Eucalipto
  • Grupo A: Pega no Samba
  • Grupo Especial: Mocidade Unida da Glória (MUG)

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MUG é a campeã do Carnaval de Vitória de 2023

Pega no Samba conquista o título do Grupo A do Carnaval 2023

Apuração por grupo

Grupo B
  1. Independente de Eucalipto: 178,20
  2. Mocidade Serrana: 177,50
  3. União Jovem de Itacibá: 176,80
  4. Rosas de Ouro: 176,50
  5. Tradição Serrana: 176,50
Grupo A
  1. Pega no Samba: 178,40
  2. Independentes de São Torquato: 177,40
  3. Mocidade da Praia: 176,70
  4. Império de Fátima: 176,40
  5. Imperatriz do Forte: 176,10
  6. Unidos de Barreiros: 175,50
  7. Chega Mais: 174,30
Grupo Especial
  1. Mocidade Unida da Glória - 179,5 pontos
  2. Unidos de Jucutuquara - 179,3
  3. Boa Vista - 179,2
  4. Chegou o que faltava - 178,9
  5. Unidos da Piedade - 177,20
  6. Novo Império - 176,70
  7. Andaraí - 176,1

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Unidos da Piedade

Unidos de Jucutuquara

Novo Império

Independente de Boa Vista

Mocidade Unida da Glória (MUG)

Andaraí

Chegou O Que Faltava

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