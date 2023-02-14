Reveja a transmissão da apuração do Carnaval de Vitória 2023

A grande campeã do Carnaval de Vitória de 2023 é a Mocidade Unida da Glória (MUG). O nome da vencedora foi relevado nesta quarta-feira (15), durante a apuração das notas dos desfiles das escolas de samba que desfilaram no último fim de semana, diretamente do Sambão do Povo. Reveja a transmissão:
Confira as vencedoras de cada grupo:
- Grupo B: Independente de Eucalipto
- Grupo A: Pega no Samba
- Grupo Especial: Mocidade Unida da Glória (MUG)
Apuração por grupo
Grupo B
- Independente de Eucalipto: 178,20
- Mocidade Serrana: 177,50
- União Jovem de Itacibá: 176,80
- Rosas de Ouro: 176,50
- Tradição Serrana: 176,50
Grupo A
- Pega no Samba: 178,40
- Independentes de São Torquato: 177,40
- Mocidade da Praia: 176,70
- Império de Fátima: 176,40
- Imperatriz do Forte: 176,10
- Unidos de Barreiros: 175,50
- Chega Mais: 174,30
Grupo Especial
- Mocidade Unida da Glória - 179,5 pontos
- Unidos de Jucutuquara - 179,3
- Boa Vista - 179,2
- Chegou o que faltava - 178,9
- Unidos da Piedade - 177,20
- Novo Império - 176,70
- Andaraí - 176,1