Empresário doa caminhão de tecidos para escolas de samba do ES

Um empresário que presta serviços de decoração e montagem de camarotes no Sambão do Povo
doou nesta quinta-feira (25) um caminhão de tecidos para algumas agremiações. Foram beneficiadas as que têm poucos recursos financeiros ou escolas que tiveram parte do seu material destruído pelo temporal do último domingo à noite (21).
Entre as que perderam alegorias e adereços na chuva está a MUG, atual campeã do Grupo Especial do carnaval capixaba
, que desfila no sábado, dia 2. Também receberam a doação de tecidos a Piedade (Grupo Especial), a Chega Mais e a União Jovem de Itacibá - estas duas últimas, com poucos recursos, desfilam no Grupo B, no domingo, dia 4.
Outras escolas de samba, segundo o presidente da Liga das Escolas de Samba (Liesge), Edson Neto, deverão ser beneficiadas com a doação, embora ainda não tenham comparecido no local para retirar os tecidos, no próprio Sambão do Povo.
Entre os tecidos doados estão oxford, lycra, nylon dublado e TNT.