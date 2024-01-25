Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Empresário doa caminhão de tecidos para escolas de samba do ES

Foram beneficiadas agremiações com poucos recursos ou que perderam parte do seu material com o temporal do último domingo (21)

Públicado em 

25 jan 2024 às 16:31
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O caminhão com doação de tecidos sendo descarregado
O caminhão com doação de tecidos sendo descarregado Crédito: Divulgação
Um empresário que presta serviços de decoração e montagem de camarotes no Sambão do Povo doou nesta quinta-feira (25) um caminhão de tecidos para algumas agremiações. Foram beneficiadas as que têm poucos recursos financeiros ou escolas que tiveram parte do seu material destruído pelo temporal do último domingo à noite (21).
Entre as que perderam alegorias e adereços na chuva está a MUG, atual campeã do Grupo Especial do carnaval capixaba, que desfila no sábado, dia 2. Também receberam a doação de tecidos a Piedade (Grupo Especial), a Chega Mais e a União Jovem de Itacibá - estas duas últimas, com poucos recursos, desfilam no Grupo B, no domingo, dia 4.
Outras escolas de samba, segundo o presidente da Liga das Escolas de Samba (Liesge), Edson Neto, deverão ser beneficiadas com a doação, embora ainda não tenham comparecido no local para retirar os tecidos, no próprio Sambão do Povo.
Entre os tecidos doados estão oxford, lycra, nylon dublado e TNT.

Veja Também

Vitória terá Cidade do Samba até 2025

Carnaval de Vitória: onde escolas desfilavam antes do Sambão do Povo?

MUG busca no Salgueiro sua porta-bandeira para o desfile no Sambão

CLIQUE AQUI PARA LER MAIS NOTÍCIAS DA COLUNA LEONEL XIMENES

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Escolas de Samba Sambão do Povo Carnaval 2024
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Morto em acidente na Serafim Derenzi era piloto por aplicativo
Imagem de destaque
Cais das Artes fecha sem aviso prévio para manutenção neste sábado (11)
Imagem de destaque
Quiche: 3 receitas práticas e deliciosas para o fim de semana

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados