Campanha das Diretas, 40 anos: governador do ES ajudou a derrubar ditadura

O comício símbolo da campanha das Diretas Já! foi realizado há 40 anos, no dia 25 de janeiro de 1984, na Praça da Sé, em São Paulo. A maior mobilização popular do país pela redemocratização, que começou no ano anterior, teve participação ativa do então governador capixaba Gerson Camata
, eleito em 1982 pelo PMDB. Segundo a Agência Brasil, mais de 300 mil pessoas se reuniram durante o comício pelo voto direto para presidente da República, na capital paulista.
O comício da Sé foi o grande propulsor das Diretas Já!, no entanto, os primeiros comícios ocorreram em março de 1983. Em junho, uma frente suprapartidária reuniu, além de Camata, os governadores Leonel Brizola, do Rio de Janeiro, e Franco Montoro, de São Paulo, e o presidente nacional do Partido dos Trabalhadores (PT), Luiz Inácio Lula da Silva
.
Outros governadores se engajaram ao movimento, entre eles Waldir Pires (PMDB), da Bahia; Roberto Magalhães (PDS), de Pernambuco; e José Richa (PMDB), do Paraná.
A mobilização contou com o apoio de várias instituições, entre elas, a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB)
, a União Nacional dos Estudantes (UNE), a Associação Brasileira de Imprensa (ABI), a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e a Central Única dos Trabalhadores (CUT).
Quase todos os setores da sociedade, de todas as classes sociais, participaram. A mobilização popular levou milhares de pessoas aos cerca de 30 comícios organizados em 1983 e 1984.
Mesmo com a derrota pelas eleições diretas, no dia 25 de abril de 1984, da Emenda Dante de Oliveira, as bases para a democracia já estavam formadas. As lideranças capitalizaram a força do movimento para convencer o Colégio Eleitoral a encerrar a ditadura. Embora a mudança desejada não tenha ocorrido imediatamente, o movimento Diretas Já! sinalizou o início de uma transformação rumo à democracia no Brasil.
Democracia que hoje, 40 anos depois, tem que ser arduamente defendida dos setores que querem destruí-la. A tentativa de golpe do dia 8 de janeiro de 2023
está aí mesmo para nos lembrar que a vigilância democrática é necessária.