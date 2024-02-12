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Leonel Ximenes

Campanha das Diretas, 40 anos: governador do ES ajudou a derrubar ditadura

No começo de 1984, pelo menos 300 mil pessoas foram à Praça da Sé, em São Paulo, lutar pelo direito de escolher o presidente da República pelo voto direto

Publicado em 12 de Fevereiro de 2024 às 03:11

Públicado em 

12 fev 2024 às 03:11
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

Comício das Diretas Já na Praça da Sé, em São Paulo, no dia 25 de janeiro de 1984
Comício das Diretas Já na Praça da Sé, em São Paulo, no dia 25 de janeiro de 1984 Crédito: Agência Brasil
O comício símbolo da campanha das Diretas Já! foi realizado há 40 anos, no dia 25 de janeiro de 1984, na Praça da Sé, em São Paulo. A maior mobilização popular do país pela redemocratização, que começou no ano anterior, teve participação ativa do então governador capixaba Gerson Camata, eleito em 1982 pelo PMDB. Segundo a Agência Brasil, mais de 300 mil pessoas se reuniram durante o comício pelo voto direto para presidente da República, na capital paulista.
O comício da Sé foi o grande propulsor das Diretas Já!, no entanto, os primeiros comícios ocorreram em março de 1983. Em junho, uma frente suprapartidária reuniu, além de Camata, os governadores Leonel Brizola, do Rio de Janeiro, e Franco Montoro, de São Paulo, e o presidente nacional do Partido dos Trabalhadores (PT), Luiz Inácio Lula da Silva.
Outros governadores se engajaram ao movimento, entre eles Waldir Pires (PMDB), da Bahia; Roberto Magalhães (PDS), de Pernambuco; e José Richa (PMDB), do Paraná.
A mobilização contou com o apoio de várias instituições, entre elas, a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), a União Nacional dos Estudantes (UNE), a Associação Brasileira de Imprensa (ABI), a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e a Central Única dos Trabalhadores (CUT).
Quase todos os setores da sociedade, de todas as classes sociais, participaram. A mobilização popular levou milhares de pessoas aos cerca de 30 comícios organizados em 1983 e 1984.
"O Gerson foi no comício de São Paulo e de Vitória. O Tancredo Neves, governador de Minas, viabilizou a logística para as duas agendas. Foi um momento maravilhoso, cívico e de reafirmação da importância de respirar e viver a democracia"
Rita Camata - Primeira-dama do ES em 1984
Mesmo com a derrota pelas eleições diretas, no dia 25 de abril de 1984, da Emenda Dante de Oliveira, as bases para a democracia já estavam formadas. As lideranças capitalizaram a força do movimento para convencer o Colégio Eleitoral a encerrar a ditadura. Embora a mudança desejada não tenha ocorrido imediatamente, o movimento Diretas Já! sinalizou o início de uma transformação rumo à democracia no Brasil.
Democracia que hoje, 40 anos depois, tem que ser arduamente defendida dos setores que querem destruí-la. A tentativa de golpe do dia 8 de janeiro de 2023 está aí mesmo para nos lembrar que a vigilância democrática é necessária.

Na Praça 8, em Vitória, 20 mil pessoas

O movimento pela Diretas Já! também mobilizou o Espírito Santo. Realizado no mesmo 25 de janeiro de 1984, na Praça Oito, no Centro de Vitória, o comício reuniu mais de 20 mil pessoas. Políticos, mesmo que adversários, trabalhadores, intelectuais, estudantes, artistas e idosos foram às ruas da capital capixaba lutar pelo direito de escolher o presidente do Brasil.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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