Campanha das Diretas, 40 anos: governador do ES ajudou a derrubar ditadura

Comício das Diretas Já na Praça da Sé, em São Paulo, no dia 25 de janeiro de 1984

Quase todos os setores da sociedade, de todas as classes sociais, participaram. A mobilização popular levou milhares de pessoas aos cerca de 30 comícios organizados em 1983 e 1984.

"O Gerson foi no comício de São Paulo e de Vitória. O Tancredo Neves, governador de Minas, viabilizou a logística para as duas agendas. Foi um momento maravilhoso, cívico e de reafirmação da importância de respirar e viver a democracia"

Mesmo com a derrota pelas eleições diretas, no dia 25 de abril de 1984, da Emenda Dante de Oliveira, as bases para a democracia já estavam formadas. As lideranças capitalizaram a força do movimento para convencer o Colégio Eleitoral a encerrar a ditadura. Embora a mudança desejada não tenha ocorrido imediatamente, o movimento Diretas Já! sinalizou o início de uma transformação rumo à democracia no Brasil.