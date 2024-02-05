O encontro de rivais na eleição de Vitória na missa com políticos católicos

Políticos católicos posam com dom Dario e dom Andherson Crédito: Divulgação

O que a política separa, a fé une. Rivais e pré-candidatos a prefeito de Vitória, o atual mandatário, Lorenzo Pazolini (Republicanos), e o deputado estadual João Coser (PT) participaram da primeira missa com políticos católicos do ano, celebrada nesta segunda-feira (5) de manhã pelo arcebispo dom Dario Campos

Como prescreve a boa norma civilizatória e o respeito à fé, os dois políticos conviveram harmoniosamente na missa que reuniu também o prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo (Podemos), além de vereadores e secretários de Estado.

Estavam presentes também na celebração os vereadores de Vitória Leonardo Monjardim (Patriota) e Karla Coser (PT) e os vereadores de Vila Velha Joel Rangel (PTB), Renzo Mendes (PP) e Fábio do Vale (Patriota), além de parlamentares do interior e da pré-candidata a prefeita de Cariacica Célia Tavares (PT).

A homilia foi proferida pelo bispo auxiliar de Vitória, dom. Andherson Franklin, apontado nos bastidores católicos como possível sucessor de dom Dario. O atual arcebispo já pediu formalmente ao papa Francisco sua renúncia ao comando da arquidiocese por ter atingido a idade de 75 anos, como prescreve o Código de Direito Canônico.

“Jesus se fazia notar. As pessoas reconheciam nele o anúncio do Reino de Deus. A pergunta que fica é: as pessoas nos reconhecem como cristãos? Os outros nos veem como seguidores de Jesus? A forma como lidamos com o que nos foi confiado nos identifica como cristãos? De que forma congregamos as pessoas para aderirem ao projeto de Deus? Todos somos convidados a anunciar Jesus. Onde estivermos os outros devem ver em nós, homens e mulheres marcados como cristãos”, destacou dom Andherson.