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Leonel Ximenes

O encontro de rivais na eleição de Vitória na missa com políticos católicos

Primeira celebração do ano, presidida por dom Dario, reuniu prefeitos, pré-candidatos, vereadores e secretários do Estado

Publicado em 05 de Fevereiro de 2024 às 12:40

Públicado em 

05 fev 2024 às 12:40
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Políticos católicos posam com dom Dario e dom Andherson
Políticos católicos posam com dom Dario e dom Andherson Crédito: Divulgação
O que a política separa, a fé une. Rivais e pré-candidatos a prefeito de Vitória, o atual mandatário, Lorenzo Pazolini (Republicanos), e o deputado estadual João Coser (PT) participaram da primeira missa com políticos católicos do ano, celebrada nesta segunda-feira (5) de manhã pelo arcebispo dom Dario Campos.
Como prescreve a boa norma civilizatória e o respeito à fé, os dois políticos conviveram harmoniosamente na missa que reuniu também o prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo (Podemos), além de vereadores e secretários de Estado.
Estavam presentes também na celebração os vereadores de Vitória Leonardo Monjardim (Patriota) e Karla Coser (PT) e os vereadores de Vila Velha Joel Rangel (PTB), Renzo Mendes (PP) e Fábio do Vale (Patriota), além de parlamentares do interior e da pré-candidata a prefeita de Cariacica Célia Tavares (PT).
A homilia foi proferida pelo bispo auxiliar de Vitória, dom. Andherson Franklin, apontado nos bastidores católicos como possível sucessor de dom Dario. O atual arcebispo já pediu formalmente ao papa Francisco sua renúncia ao comando da arquidiocese por ter atingido a idade de 75 anos, como prescreve o Código de Direito Canônico.

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“Jesus se fazia notar. As pessoas reconheciam nele o anúncio do Reino de Deus. A pergunta que fica é: as pessoas nos reconhecem como cristãos? Os outros nos veem como seguidores de Jesus? A forma como lidamos com o que nos foi confiado nos identifica como cristãos? De que forma congregamos as pessoas para aderirem ao projeto de Deus? Todos somos convidados a anunciar Jesus. Onde estivermos os outros devem ver em nós, homens e mulheres marcados como cristãos”, destacou dom Andherson.
Ao final da missa, todos foram convidados a participar da abertura da Campanha da Fraternidade no dia 18 de fevereiro, às 15h, no Ginásio Dom Bosco, em Vitória.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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