Relíquias de Santa Teresinha vêm ao ES. Saiba datas e cidades

O relicário de Santa Teresinha Crédito: Divulgação

Uma das santas mais populares da Igreja Católica , Santa Teresinha tem relíquias que estão peregrinando pelo país de 1º de fevereiro a 1º de outubro deste ano. no Espírito Santo, os restos preservados (o fêmur e ossos do pé) da santa estarão abertos à visitação no Carmelo de Cariacica, entre os dias 2 e 5 de julho, e no Carmelo de Cachoeiro de Itapemirim, de 6 a 8 do mesmo mês.

Mais de 70 cidades brasileiras irão receber as relíquias da santa francesa. A primeira foi Trindade (GO) e a última será São Paulo no dia 1º de outubro, dia dedicado à santa. É a quarta vez que a urna com as relíquias de primeiro grau vêm ao Brasil.

A visita das relíquias de Santa Teresinha ocorre em meio à festa de dois jubileus: a celebração dos 150 anos do nascimento da carmelita francesa, que foi comemorado em janeiro de 2023, e dos 100 anos da sua canonização, que ocorrerá em 2025.

O relicário (local onde se guardam relíquias) que leva o fêmur e os ossos do pé de Santa Teresinha foi uma doação de brasileiros ao Carmelo de Lisieux, na França. Segundo os frades carmelitas, na verdade há dois relicários doados pelo Brasil.

O primeiro foi em 1922, numa campanha de arrecadação organizada pelo jesuíta Henri Rubillon. Conhecido como “Relicário do Brasil”, permanece no Carmelo de Lisieux e é usado apenas internamente. O segundo, chamado de “Relicário do Centenário”, também uma doação do povo brasileiro, é utilizado para as peregrinações intercontinentais.

UMA SANTA DOS TEMPOS MODERNOS

Marie-Françoise-Thérèse Martin, conhecida como Santa Teresa de Lisieux ou Teresinha do Menino Jesus, é uma das santas mais populares do Brasil e do mundo. Ela nasceu no dia 2 de janeiro de 1873, em Alençon, na França

Santa Teresinha morreu na França muito jovem, aos 24 anos de idade Crédito: Divulgação

Aos 15 anos, Teresinha entrou no Mosteiro das Carmelitas, em Lisieux, com a autorização do papa Leão XIII. Sua grande experiência com Deus desde pequena foi relatada em seus diários.