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Leonel Ximenes

Papa escolhe cachoeirense para ser bispo em Minas Gerais

Dom Juarez Delorto Secco era bispo auxiliar da Arquidiocese do Rio de Janeiro

Publicado em 13 de Dezembro de 2023 às 13:37

Públicado em 

13 dez 2023 às 13:37
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes Leonel Ximenes
Dom Juarez tem 54 anos e é bacharel em Direito
Dom Juarez tem 54 anos e é bacharel em Direito Crédito: Diocese de Caratinga
Nascido em Cachoeiro de Itapemirim, dom Juarez Delorto Secco, bispo auxiliar da Arquidiocese do Rio de Janeiro, foi nomeado pelo papa Francisco para ser bispo de Caratinga, interior de Minas Gerais. O anúncio da escolha foi feito nesta quarta-feira (13) pela Nunciatura Apostólica no Brasil, em Brasília (DF).
Dom Juarez, de 53 anos, nasceu no dia 4 de julho de 1970 e vai substituir dom Emanuel Messias, agora bispo emérito da diocese mineira por ter atingido a idade limite de 75 anos de idade, prevista no Código de Direito Canônico.
Dom Juarez é formado em Filosofia e Teologia e é bacharel em Direito pela Faculdade de Direito de Cachoeiro de Itapemirim (FDCI). Tem especialização em Processo Matrimonial Canônico pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS).

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Foi ordenado padre em 10 de março de 2001 na Capital Secreta e em 7 de junho de 2017 foi nomeado bispo auxiliar da Arquidiocese do Rio de Janeiro, pelo papa Francisco. Foi ordenado bispo no dia 9 de setembro do mesmo ano na diocese capixaba.
“Antes de tudo, agradeço a Deus pelo seu chamado à vida e aos sacramentos que recebi na minha diocese de origem, Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo”, disse dom Juarez em mensagem de agradecimento à Arquidiocese do Rio de Janeiro.
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Leonel Ximenes

Leonel Ximenes Leonel Ximenes

Iniciou sua história em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De lá para cá, acumula passagens pelas editorias de Polícia, Política, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Também atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 é colunista. É formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo.

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