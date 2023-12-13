Papa escolhe cachoeirense para ser bispo em Minas Gerais

Nascido em Cachoeiro de Itapemirim
, dom Juarez Delorto Secco, bispo auxiliar da Arquidiocese do Rio de Janeiro, foi nomeado pelo papa Francisco para ser bispo de Caratinga, interior de Minas Gerais. O anúncio da escolha foi feito nesta quarta-feira (13) pela Nunciatura Apostólica no Brasil, em Brasília (DF).
Dom Juarez, de 53 anos, nasceu no dia 4 de julho de 1970 e vai substituir dom Emanuel Messias, agora bispo emérito da diocese mineira por ter atingido a idade limite de 75 anos de idade, prevista no Código de Direito Canônico.
Dom Juarez é formado em Filosofia e Teologia e é bacharel em Direito pela Faculdade de Direito de Cachoeiro de Itapemirim (FDCI). Tem especialização em Processo Matrimonial Canônico pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS).
Foi ordenado padre em 10 de março de 2001 na Capital Secreta e em 7 de junho de 2017 foi nomeado bispo auxiliar da Arquidiocese do Rio de Janeiro, pelo papa Francisco. Foi ordenado bispo no dia 9 de setembro do mesmo ano na diocese capixaba.
“Antes de tudo, agradeço a Deus pelo seu chamado à vida e aos sacramentos que recebi na minha diocese de origem, Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo”, disse dom Juarez em mensagem de agradecimento à Arquidiocese do Rio de Janeiro
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