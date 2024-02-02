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Leonel Ximenes

Pesquisadores descobrem 180 mantos de Nossa Senhora no Convento

Outras vestes de santos do acervo do santuário estão sendo recuperadas, higienizadas, armazenadas e catalogadas por especialistas

Publicado em 02 de Fevereiro de 2024 às 03:11

Públicado em 

02 fev 2024 às 03:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Imagem de Nossa Senhora da Penha com o manto azul
Imagem de Nossa Senhora da Penha com o manto azul Crédito: Facebook do Convento da Penha
Pesquisadores a serviço do Instituto Histórico e Geográfico de Vila Velha (IHGVV) descobriram cerca de 180 mantos de Nossa Senhora espalhados pelo Convento da Penha. Essa vestimenta, por tradição, é trocada todos os anos por ocasião da festa dedicada à padroeira do Espírito Santo.
Além dos 180 mantos, outras peças de roupinhas do Menino Jesus estão sendo recuperadas, higienizadas, armazenadas e catalogadas pelos especialistas. No total, estão sendo contempladas mais de 200 peças têxteis do acervo de esculturas do santuário, um dos mais antigos do Brasil.
Entre os artefatos, constam mantos, túnicas, anáguas, sobrevestes, vestidos, camisola e laços, além de outras peças que estão sendo nomeadas e catalogadas. As vestes foram feitas em tecidos de veludo, cetim, tafetá e cambraia, com rendas e bordados realizados à mão e à máquina.
Roupinhas do Menino Jesus estão guardadas e catalogadas
Roupinhas do Menino Jesus estão guardadas e catalogadas Crédito: Divulgação
O projeto, que conta com recursos do Fundo de Cultura do ES (Funcultura) e apoio de especialistas e voluntários, deve ser concluído em março próximo. Um e-book será produzido com fotos e informações sobre as vestes do acervo do Convento.
“A execução desse trabalho contribuirá para a preservação de nossas memórias culturais, religiosas e históricas”, destacou Fuviane Galdino Moreira, coautora e coordenadora técnica do projeto intitulado “Inventário e conservação preventiva das vestes têxteis do acervo escultórico do Convento da Penha, em Vila Velha–ES”.
Especialistas medem e catalogam roupas do acervo do Convento da Penha
Especialistas medem e catalogam roupas do acervo do Convento da Penha Crédito: Divulgação
“Este trabalho de inventário e conservação dos mantos de Nossa Senhora da Penha, em parceria com Instituto Histórico e Geográfico de Vila Velha, quer guardar para as gerações futuras o amor do povo capixaba à Virgem da Penha, revista com seu manto sagrado”, afirma frei Djalmo Fuck, guardião do Convento da Penha.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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