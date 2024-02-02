Pesquisadores descobrem 180 mantos de Nossa Senhora no Convento

Além dos 180 mantos, outras peças de roupinhas do Menino Jesus estão sendo recuperadas, higienizadas, armazenadas e catalogadas pelos especialistas. No total, estão sendo contempladas mais de 200 peças têxteis do acervo de esculturas do santuário, um dos mais antigos do Brasil.
Entre os artefatos, constam mantos, túnicas, anáguas, sobrevestes, vestidos, camisola e laços, além de outras peças que estão sendo nomeadas e catalogadas. As vestes foram feitas em tecidos de veludo, cetim, tafetá e cambraia, com rendas e bordados realizados à mão e à máquina.
O projeto, que conta com recursos do Fundo de Cultura do ES (Funcultura) e apoio de especialistas e voluntários, deve ser concluído em março próximo. Um e-book será produzido com fotos e informações sobre as vestes do acervo do Convento.
“A execução desse trabalho contribuirá para a preservação de nossas memórias culturais, religiosas e históricas”, destacou Fuviane Galdino Moreira, coautora e coordenadora técnica do projeto intitulado “Inventário e conservação preventiva das vestes têxteis do acervo escultórico do Convento da Penha, em Vila Velha–ES”.
“Este trabalho de inventário e conservação dos mantos de Nossa Senhora da Penha, em parceria com Instituto Histórico e Geográfico de Vila Velha, quer guardar para as gerações futuras o amor do povo capixaba à Virgem da Penha, revista com seu manto sagrado”, afirma frei Djalmo Fuck, guardião do Convento da Penha.