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Leonel Ximenes

Patrimônio milionário de supermercado que faliu em Guarapari vai a leilão

Além de uma filial do empreendimento, estão sendo oferecidos 10 apartamentos desocupados, cinco vagas de garagens, duas lojas e cinco salas comerciais e um terreno rural

Publicado em 15 de Fevereiro de 2024 às 03:11

Públicado em 

15 fev 2024 às 03:11
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

Após mais de 50 anos de atividade, as duas últimas lojas do Supermercados Santo Antônio foram fechadas em 30 de julho de 2022
Após mais de 50 anos de atividade, as duas últimas lojas do Supermercados Santo Antônio foram fechadas em 30 de julho de 2022 Crédito: Divulgação
O imóvel onde funcionava o Supermercados Santo Antônio em Muquiçaba, em Guarapari, é a grande estrela do leilão da massa falida do empreendimento, que será realizado no próximo dia 22. O lance inicial do supermercado está cotado em pouco mais de R$ 8,8 milhões.

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Localizado na Praça Philomeno Pereira Ribeiro, bem no coração do bairro, o imóvel tem área total construída de 4.242,95m², três pavimentos e está com 50% de desconto do preço avaliado no primeiro leilão, realizado na última quarta-feira (7). Na ocasião, o lance inicial foi de pouco mais de R$ 17,6 milhões, mas o supermercado acabou não sendo arrematado.
O imóvel está sendo leiloado por decisão da Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória e integra a massa falida de J. Zouain e Cia. Ltda. O leiloeiro público oficial é Mauro Colodete.
Além do supermercado, outros 20 imóveis da massa falida de J. Zouain e Cia. Ltda estarão sendo leiloados no dia 22 de fevereiro em Guarapari, incluindo 10 apartamentos desocupados, cinco vagas de garagens autônomas no Edifício Center Park, duas lojas e cinco salas comerciais no mesmo edifício e um terreno rural avaliado em R$ 1.267.000,00. O preço dos apartamentos residenciais varia de R$ 163 mil a R$ 261 mil
O leilão será realizado na modalidade eletrônica pelo site https://www.colodeteleiloes.com.br/. A visualização dos bens está no endereço https://colodete.com.br/falenciasupermercadosantoantonio/.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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Guarapari leilão Falência Supermercado Santo Antônio
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