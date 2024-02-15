Patrimônio milionário de supermercado que faliu em Guarapari vai a leilão

Após mais de 50 anos de atividade, as duas últimas lojas do Supermercados Santo Antônio foram fechadas em 30 de julho de 2022 Crédito: Divulgação

O imóvel onde funcionava o Supermercados Santo Antônio em Muquiçaba, em Guarapari, é a grande estrela do leilão da massa falida do empreendimento, que será realizado no próximo dia 22. O lance inicial do supermercado está cotado em pouco mais de R$ 8,8 milhões.

Localizado na Praça Philomeno Pereira Ribeiro, bem no coração do bairro, o imóvel tem área total construída de 4.242,95m², três pavimentos e está com 50% de desconto do preço avaliado no primeiro leilão, realizado na última quarta-feira (7). Na ocasião, o lance inicial foi de pouco mais de R$ 17,6 milhões, mas o supermercado acabou não sendo arrematado.

O imóvel está sendo leiloado por decisão da Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória e integra a massa falida de J. Zouain e Cia. Ltda. O leiloeiro público oficial é Mauro Colodete.

Além do supermercado, outros 20 imóveis da massa falida de J. Zouain e Cia. Ltda estarão sendo leiloados no dia 22 de fevereiro em Guarapari, incluindo 10 apartamentos desocupados, cinco vagas de garagens autônomas no Edifício Center Park, duas lojas e cinco salas comerciais no mesmo edifício e um terreno rural avaliado em R$ 1.267.000,00. O preço dos apartamentos residenciais varia de R$ 163 mil a R$ 261 mil