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Leonel Ximenes

Após crise, Igreja Batista da Praia do Canto passa por grande reforma

Comandada pelo pastor Usiel Carneiro, a IBPC foi palco, no ano passado, de uma ação de dissidentes tentando na Justiça assumir o comando da instituição

Publicado em 14 de Fevereiro de 2024 às 03:11

Públicado em 

14 fev 2024 às 03:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Durante o período de obras, os cultos na IBPC estão sendo realizados em um prédio anexo
Durante o período de obras, os cultos na IBPC estão sendo realizados em um salão anexo Crédito: Carlos Alberto Silva
A tradicional Igreja Batista da Praia do Canto (IBPC) está fechada para obras estruturais que deverão ser finalizadas em maio. Enquanto isso, os cultos estão sendo realizados no 9º andar do prédio nas dependências da igreja.
Segundo o pastor Usiel Carneiro, todo o telhado da igreja e a fiação elétrica estão sendo trocados, mas não haverá aumento da capacidade do espaço religioso. A reforma e modernização da fachada estão sendo cogitadas também. Ele não divulgou o valor da reforma, mas diz que o custo está sendo bancado pela oferta dos fiéis e dos frequentadores.
“O templo da IBPC data originalmente de 1976. No começo da década de 1990 passou por uma adequação para ampliar sua capacidade. Desde então recebeu apenas cuidados internos. Mas há pelo menos três anos vínhamos sofrendo com infiltrações e goteiras em nosso telhado. Até que se tornou insustentável permanecer sem uma séria reforma. São ações inadiáveis devido aos constantes problemas”, explica o pastor
O líder religioso diz que espera que a igreja seja entregue em condições de uso em maio, mês de aniversário da IBPC. Usiel adianta que será um grande festa com apresentações musicais e da orquestra formada por crianças em situação de vulnerabilidade social que são assistidas por uma fundação ligada à igreja.
O telhado e o sistema elétrico da igreja na Praia do Canto estão sendo trocados
O telhado e o sistema elétrico da igreja na Praia do Canto estão sendo trocados Crédito: Carlos Alberto Silva
Usiel ressalta que cuida dos aspectos espirituais da Igreja Batista da Praia do Canto. Os responsáveis pela obra, de acordo com ele, são os diretores financeiro, administrativo e de planejamento da IBPC.

REFORMA DEPOIS DA CRISE

A reforma acontece após uma grande crise explodir pelo comando da igreja. Usiel chegou a ser afastado das atividades da igreja na Praia do Canto, em outubro do ano passado, em uma ação movida por ex-membros da denominação. Segundo esse grupo dissidente, o pastor violava a doutrina batista.

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Mas depois de uma grande batalha judicial, e de ter recebido o apoio de centenas de fiéis, por meio de um documento e de um ato público em frente à IBPC, Usiel Carneiro foi reconduzido pela Justiça ao pastoreio da igreja.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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