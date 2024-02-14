Após crise, Igreja Batista da Praia do Canto passa por grande reforma

Durante o período de obras, os cultos na IBPC estão sendo realizados em um salão anexo Crédito: Carlos Alberto Silva

A tradicional Igreja Batista da Praia do Canto (IBPC) está fechada para obras estruturais que deverão ser finalizadas em maio. Enquanto isso, os cultos estão sendo realizados no 9º andar do prédio nas dependências da igreja.

Segundo o pastor Usiel Carneiro, todo o telhado da igreja e a fiação elétrica estão sendo trocados, mas não haverá aumento da capacidade do espaço religioso. A reforma e modernização da fachada estão sendo cogitadas também. Ele não divulgou o valor da reforma, mas diz que o custo está sendo bancado pela oferta dos fiéis e dos frequentadores.

“O templo da IBPC data originalmente de 1976. No começo da década de 1990 passou por uma adequação para ampliar sua capacidade. Desde então recebeu apenas cuidados internos. Mas há pelo menos três anos vínhamos sofrendo com infiltrações e goteiras em nosso telhado. Até que se tornou insustentável permanecer sem uma séria reforma. São ações inadiáveis devido aos constantes problemas”, explica o pastor

O líder religioso diz que espera que a igreja seja entregue em condições de uso em maio, mês de aniversário da IBPC. Usiel adianta que será um grande festa com apresentações musicais e da orquestra formada por crianças em situação de vulnerabilidade social que são assistidas por uma fundação ligada à igreja.

O telhado e o sistema elétrico da igreja na Praia do Canto estão sendo trocados Crédito: Carlos Alberto Silva

Usiel ressalta que cuida dos aspectos espirituais da Igreja Batista da Praia do Canto. Os responsáveis pela obra, de acordo com ele, são os diretores financeiro, administrativo e de planejamento da IBPC.

REFORMA DEPOIS DA CRISE

A reforma acontece após uma grande crise explodir pelo comando da igreja . Usiel chegou a ser afastado das atividades da igreja na Praia do Canto, em outubro do ano passado, em uma ação movida por ex-membros da denominação. Segundo esse grupo dissidente, o pastor violava a doutrina batista.